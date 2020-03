Migración Nacional sólo permite el ingreso de argentinos y residentes al país

Matias Sebastián Berta, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Formosa se refirió a la situación en la frontera con Paraguay, recordó que no se puede ingresar a la Argentina en calidad de turista; “Quédense en sus casas y no viajen, tenemos que ser responsables y cuidarnos”, enfatizó.Berta refirió que se acatan las directivas de Nación y que la frontera permanece cerrada “y el tránsito es casi nulo”, misma medida implementó el Gobierno de la República del Paraguay, “Sólo se va permitir el ingreso de los argentinos a la Argentina, y de aquellas personas que tengan radicación en Argentina. No se puede ingresar en calidad de turista y lo mismo pasa con el vecino país”.En este sentido, pidió a la comunidad “Quédense en sus casas y no viajen, tenemos que ser responsables y cuidarnos”.Al ser consultado sobre el control de los distintos pasos-fronteras que tiene Formosa, como Alberdi o El Mangal, Berta informó que “Migraciones interviene en los pasos habilitados para el paso internacional, en este sentido sólo permite el ingreso al país de los argentinos y los radicados en Argentina, sobre los pasos que no están habilitados ya no le corresponde a Migraciones actuar”.Agregó que cuando un residente argentino retorna al país, se realiza a través del pasaporte un control para saber qué país o países recorrió; “Si es que estuvo en países de riesgo, esa persona tiene la responsabilidad de estar en cuarentena”.“Además, tratamos de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para el personal de la Dirección Nacional de Migraciones, porque esto nos expone a todos”, cerró.