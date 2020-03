Mayans: “No hay otra alternativa que la lista unidad”

El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, se refirió al Congreso Nacional del Partido Justicialista: “La última vez que sesionamos estábamos en la oposición, con el partido intervenido y obviamente teníamos que mantenernos serenos ante el embate del macrismo contra el partido justicialista que en su momento trataba de proscribirlo, por suerte Gildo y Gioja supieron guiarnos y el resultado de la unidad del partido es que hoy somos gobierno”.En cuanto a la actualidad que atraviesa el país afirmó: “Es un momento muy difícil para el país, existe un respaldo contundente de todo el partido justicialista al gobierno, es difícil sobre todo por el endeudamiento brutal que ha producido el gobierno de (Mauricio) Macri, un gobierno que ha dejado en la Argentina más del 40% de pobreza, indigencia, caída del empleo, caída del PBI, un verdadero desastre económico”.Señaló el legislador que no obstante, “El gobierno está dando los primeros pasos, fundamentalmente acompañando a las personas más necesitadas, son los primeros pasos de un gobierno que está buscando una Argentina de crecimiento para que a través del empleo tengamos vida digna todos los argentinos”.Con respecto a la conformación de la junta electoral y la posibilidad de una lista única el legislador aseguró que la unidad es el mejor camino: “Yo creo que, no hay otra alternativa que la lista unidad, más que nunca el gobierno necesita el respaldo del partido justicialista, la oposición hace unos meses dejo el gobierno y ya está dando lecciones o preguntando qué pasa con el sistema provisional. Cuando ellos han destruido el sistema provisional argentino en donde prácticamente tenemos el 60% del presupuesto nacional”.En cuanto a la elección del nuevo presidente del PJ dijo: “Obviamente que Gioja tiene un reconocimiento por la acción que desempeño en los momentos complejos, el nombre surgirá de una negociación entre todos los sectores y así conformar la lista única y estoy seguro que Gildo tendrá mucha participación en este trabajo”.Con la misma tesitura se refirió al pedido de expulsión de (Miguel) Pichetto del PJ “Ante la actitud que tuvo de trabajar en la lista opositora, y formar parte de las filas del PRO, dejó de pertenecer al PJ”.También brindo su parecer al respecto de la frase del ex presidente Mauricio Macri donde afirmaba que “el populismo es más peligroso que le coronavirus”, al señalar que “Es lamentable, es una situación compleja por la que está atravesando el mundo, viniendo de él no me sorprende, un gobierno que ha sido un desastre para la Argentina, ha tenido un endeudamiento record, pobreza, indigencia, caída de empleo, entrego a la Argentina a los organismos internacionales, lo tomo como de quien viene".