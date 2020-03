Viernes: continúa la campaña contra el vector del dengue en el Interior

Aplicando las medidas preventivas evitamos los criaderos del mosquito Aedes aegytpiProsiguen hoy 06 de marzo, las tareas en el marco de la Campaña contra el vector de las enfermedades dengue, zika y chikungunya, se informó desde salud. En este marco este viernes, se trabajará en las localidades de: Los Chiriguanos, Las Lomitas, Laguna Blanca, Clorinda, Ingeniero Juárez, y zonas aledañas; los trabajos de fumigación, en los espacios públicos, se realizarán en horas matutinas y vespertinas que es el horario de mayor circulación del mosquito.La cartera sanitaria provincial detalló que, nuevamente, móviles y equipos especiales recorrerán espacios públicos, como ser plazas, plazoletas, avenidas, calles, entre otros, para completar rociados domiciliarios que eliminan al vector en su etapa adulta.En cuanto a los trabajos domiciliarios se realizarán nuevamente descacharrizados y/o eliminación de objetos, grandes o pequeños, que puedan acumular agua limpia en su interior; además se continuará dialogando con los vecinos acerca de las medidas que se deben aplicar en los hogares para evitar el desarrollo de este insecto.En las casasSe insiste en las tareas de prevención que deben profundizarse dentro en las casas, patios y alrededores. Para ello, toda la familia debe contribuir a desechar todos los recipientes que no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados, partes de juguetes, entre otros).También, deben evitar que se acumule agua limpia en aquellos elementos que se utilizan diariamente y de los cuales no se puedan prescindir, tapándolos o colocándolos boca abajo o bajo techo como los baldes, palanganas, cisternas, depósitos de agua, aljibes.Se recomienda mantener desmalezados y limpios los patios, jardines y terrenos baldíos. También, limpiar las paredes y cambiar el agua de los floreros, portamacetas y bebederos de animales domésticos y mascotas. No hay descuidar la limpieza de las canaletas y rejillas con agua caliente.Proteger el cuerpo de la picadura del insecto es otra medida esencial. Por ello, se recomienda el uso de repelente, teniendo en cuenta que debe ser renovado cada tres horas ya que sus efectos duran por este periodo de tiempo.