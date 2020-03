“Vamos a trabajar para una única lista”, sostuvo Gioja

Ante la consulta de medios de prensa sobre una lista de unidad para las próximas elecciones fijadas el 3 de mayo, el actual presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, respondió: “Vamos a trabajar para eso”.Según indican, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, tiene intenciones de presidir el PJ, mientras que el actual conductor del órgano nacional partidario, Gioja, podría renovar por un nuevo período.Justamente el sanjuanino, refirió que es positiva la incorporación de los congresales de la provincia de Córdoba y Salta, indicando que “el tiempo va curando las heridas, hoy más nunca para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, como nos enseñó el general Juan Domingo Perón, que nos decía que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.La llegada de Alberto Fernández a la Presidencia, gracias a la unidad del Frente de Todos (FdT), logró que haya conversaciones con Juan Carlos Schiaretti, gobernador de Córdoba, y sobre eso dijo Gioja: “El compañero Oscar González que preside el PJ cordobés se comprometió a un trabajo a través de los congresales del partido, quienes asisten al congreso”.Destacó que el máximo gesto político fue el de Cristina Fernández de Kirchner: “Fue un gesto de unidad inmenso” y “eso sirvió para que hoy Alberto Fernández y ella gobiernen la Argentina”.También agregó que en los tiempos de la intervención del partido fue el Congreso que presidido por Gildo Insfrán siguió trabajando y “se pudo consolidar este órgano a través de una acción política; pese a que muchos decían que era trucho. Por eso este Congreso vuelve a decir que nos sacó del pantano en el que estuvimos”, apuntó el dirigente sanjuanino.Por último, opinó que el presidente de la Nación, Alberto Fernández recibió “de manera muy irresponsable y antipatriótica un endeudado de forma insostenible del Gobierno anterior macrista, pero le digo a los argentinos que vamos a salir adelante, no a costa del esfuerzo y el sacrificio de nuestro pueblo, sino que habrán otras alternativas para salir”.