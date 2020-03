Mayans: “No existe pena de muerte en la Argentina, cualquier cosa que se haga en contra de eso viola la constitución y los tratados internacionales”

El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, se refirió al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que enviará el presidente Alberto Fernández al Congreso; por otra parte, diferenció a la provincia de Formosa de la situación económica del país y celebró la reforma judicial.“Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de IVE, que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”, dijo Fernández. Una parte importante de los legisladores nacionales está en contra de la legalización del aborto, entre ellos, el senador Mayans.En este sentido, el legislador aseguró que si Fernández envía el proyecto de ley, violaría la Constitución Nacional y los tratados internacionales, “La Constitución Nacional, los tratados internacionales, el Código Civil, las Constituciones provinciales, son pro vida, porque no existe pena de muerte en la Argentina. Cualquier cosa que se haga en contra de eso viola la constitución y los tratados internacionales, y si el presidente manda un proyecto en ese sentido, sí, va violar la constitución y los tratados internacionales; habrá que cambiar la constitución y los tratados internacionales”.Mayans también se refirió al “Plan de los 1000 días”, que busca garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida; en este sentido, indicó que ello se aplica en Formosa, pero, fue contundente al diferenciar un proyecto del otro:“Una cosa es la protección a la madre y el niño desde su concepción -que nosotros lo hacemos y aplicamos en Formosa- eso no tiene nada que ver con el tema del aborto, porque cuando nosotros definimos si se va a eliminar a una persona por lo que sea, por prácticas químicas, quirúrgicas, ellos definen 12 meses, otros dicen 14 meses, se dan el derecho de decir cuándo comienza la vida”.Y agregó “Ésta es la discusión central, si la vida es a partir de la concepción, si a los 12 meses está o no un ser humano, otros dicen 14 meses y ésa fue la discusión del proyecto anterior ; entonces, acá el tema central es saber desde cuándo comienza la vida y si es una persona lo que se está eliminando, matando, o si un presidente -que está a cargo de la administración- tiene potestad por sobre la constitución y por sobre las leyes a autorizar la muerte de otra persona”.Por otra parte, el legislador argumentó que el país está viviendo una situación económica de emergencia absoluta, lo que afecta a las políticas públicas que se quieran implementar en educación, salud, defensa, entre otras.“Por el endeudamiento que tenemos y hasta que no se llegue a un acuerdo, no vamos a saber cómo se va a comportar el gasto público en el año 2020. Las políticas públicas se ven afectadas por este desmanejo del gobierno anterior que dejó un saldo de inflación de más del 50%, altos porcentajes de desocupación, dolarización de los servicios, y una economía que viene en caída desde que ellos encararon el reperfilamiento de la deuda después de la derrota de las PASO”, explicó Mayans.En este punto, afirmó que “lo más triste”, es el comportamiento de la oposición, “Se ponen a dar lecciones de cómo tienen que hacer para recuperar la economía, después del desastre que hicieron”.Y aclaró que el Estado está viviendo de la recaudación “Porque no hay un sólo organismo internacional que a la argentina le preste un peso, porque obviamente tiene colmada su capacidad de crédito”.Sobre el presupuesto para este 2020, el senador argumentó que aún no se puede establecer el valor de la deuda a pagar, por ende no existe una definición presupuestaria, “Dentro del presupuesto hay una jurisdicción que es la 91, dice Deuda Pública y en esa parte se establece cuánto es el valor de la deuda que se va a pagar. Eso es lo que todavía no pudimos cuantificar. El calendario tiene 12 meses ya tenemos 2 recaudaciones de enero y febrero -afectadas por el sistema económico- por ende también la definición presupuestaria.En este punto, puso en valor los 18 años de superávit fiscal de la provincia de Formosa, indicó que “La provincia tiene, a nivel nacional, un prestigio de una administración impecable. Recordemos que durante el gobierno de Macri, él ofreció deudas en dólares y el gobernador Insfrán no aceptó tomarlas; lastimosamente hay 14 gobernadores que tomaron deuda y ahora los vencimientos son en dólares. Esto hace a la buena administración, y puede estar al día con las obligaciones de Estado y aplicaciones de políticas públicas”.“Contamos con una administración impecable, que puede exhibir este tipo de resultados, que al no tener déficit, puede disponer de sus recursos para la administración de sus políticas públicas; lo que no está pasando a nivel nacional”, continuó.Para finalizar se refirió al anuncio de Fernández sobre el proyecto de ley para reformar la justicia federal, con la intención de acabar con la "designación de jueces amigos", "desterrar las componendas del poder político con el judicial" y terminar con la "existencia de magistrados dependientes de oscuros poderes".Sobre este proyecto, Mayans dijo que “El 90% de la Argentina no cree en la Justicia Federal y esto es fundamentalmente por los resultados y lo que ha pasado en el país. Vieron lo que pasó con el tema de la prisión preventiva, una especie de tortura hacia quienes no decían lo que el juez quería. La idea en ese momento era meterla presa a Cristina y para eso violaron la constitución y el Código Procesal Penal, y no pudieron hacerlo”.“Hay que buscar la forma de que el sistema judicial actúe verdaderamente de forma independiente, y que represente una garantía para cualquier ciudadano argentino. No se puede tener a un Poder Judicial que actúa de acuerdo a la visión que tenga la persona que está en el poder y viole las leyes y la Constitución”, cerró.