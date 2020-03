Licencias extraordinarias en la UNaF por el coronavirus

El Rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Esp. Augusto Parmetler firmó la resolución n° 216, por la cual se otorga licencia extraordinaria por coronavirus, en consonancia con lo resuelto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.Según el documento, se otorga licencia extraordinaria al personal docente, no docente, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales de la universidad, que hayan estado o permanecido en tránsito en la República Federal de Alemania, República Popular de China, Corea del Sur, Irán, Italia y Japón o los que indique el Ministerio de Salud en el futuro.Los mismos deberán abstenerse de ingresar a instalaciones y edificios de la UNaF, hasta transcurridos 15 días desde su arribo a la República Argentina, aunque no presenten síntomas de estar afectado por el coronavirus.Además, se recomienda a dichas personas que permanezcan en forma voluntaria en sus hogares, en situación de resguardo y aislamiento evitando contacto social, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación.Por último, se establece que las inasistencias del personal docente, no docente y estudiantes quedan justificadas y sin computarse. En este sentido, las unidades académicas deberán reprogramar las actividades de evaluación de las personas afectadas, quienes presentarán la documentación respaldatoria, sean pasajes, tarjetas de embarque u otras, dentro de los 7 días hábiles posteriores al ingreso al país.