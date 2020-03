La Dirección de Tránsito continúa retirando vehículos abandonados de la vía pública

El municipio capitalino, a través de su Dirección de Tránsito, prosigue con los operativos de retiro de vehículos abandonados de la vía pública, acción que se viene desplegando en distintos sectores de la ciudad dando cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 3586/96.En las últimas semanas, agentes del área comunal realizaron las mencionadas tareas en los barrios: Liborsi, San Antonio, Lote 111 e Itatí.Los procedimientos forman parte del plan maestro de ordenamiento vehicular que desarrollan distintas áreas de la comuna capitalina con el objetivo de liberar los espacios públicos de autos abandonados y chatarras, haciendo un aporte importante a la higiene urbana, teniendo en cuenta, además, que estas unidades en desuso y con años de abandono pueden ser focos de propagación del mosquito que produce el dengue.Una vez que el titular es intimado a retirar el automóvil del espacio público, y transcurrido un plazo de 72 horas, el mismo es cargado por la grúa municipal y depositado en el predio del Parque Industrial o en el Vaciadero Municipal, dependiendo del estado del vehículo.Comunicado de la ANSVLa Dirección de Transporte del municipio capitalino recibió un comunicado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por medio del cual se informa a todos los Centros de Emisión de Licencias que desde el pasado lunes 10 se registran inconvenientes en la emisión de la Licencia Nacional de Conducir en diferentes centros del país.En el comunicado, firmado por el Director Ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, se explica que “la situación se generó como consecuencia de la salida de funcionamiento de equipos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, responsables del sistema. Estos equipos, obsoletos y para los que ya no existen repuestos, no fueron reemplazados, actualizados ni mantenidos en los últimos años, pese a la sostenida inclusión de nuevos centros emisores en el sistema y tampoco se invirtió en un esquema de contingencia que pudiera ponerse en marcha en caso de fallo del principal”.“Desde la ANSV estamos trabajando en una solución provisoria y en una definitiva, con la debida planificación e inversión. Hoy, todos los centros provinciales y municipales están emitiendo licencias nuevamente y estamos resolviendo caso por caso cuando aparece alguna anomalía A todos los ciudadanos afectados por esta situación, así como a los funcionarios y empleados de los centros emisores que han tenido que dar explicaciones por un problema que no han generado, les pedimos disculpas”, concluye el comunicado.