Jorge Jofré habilitó pavimento con aporte vecinal y señaló que con unidad se lograrán más avances

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, habilitó una nueva obra de pavimentación a través del Plan de Financiamiento Compartido, oportunidad en que ratificó que con solidaridad y unidad se lograrán más avances para elevar el nivel de vida de todos los formoseños, como lo señala el gobernador Gildo Insfrán.“Este esfuerzo conjunto entre los vecinos y el municipio se plasma en esta obra, demostración cabal que conjuntamente podremos superar este momento difícil que atraviesa la Argentina y cumplir con los anhelos y objetivos colectivos”, afirmó.El jefe comunal estableció un cordial y emotivo diálogo con los vecinos del barrio Mariano Moreno, donde se pavimentó un tramo de la calle Vélez Sarsfield, entre Yrigoyen y Don Bosco, bajo la modalidad del Plan de Financiamiento Compartido.A través de este programa los vecinos aportan los materiales y la comuna capitalina provee combustible, máquinas, equipos y trabajadores para la concreción de las obras.La calzada habilitada consta de hormigón con cordón integral, alumbrado público con modernas luces led, desagües pluviales, acondicionamiento para ingreso de vehículos, arreglo de parterres, parquizado y nomencladores viales.En la cálida y emotiva ceremonia de inauguración, en nombre de los vecinos, el señorRubén Arias resaltó la unión vecinal y agradeció al jefe comunal por el objetivo logrado.“Hemos colaborado todos. Cada vecino puso su granito de arena y hoy, gracias al intendente podemos celebrar esta realidad. Y ahora, mi nieto ya no tendrá que decirme que no vendrá a visitarme porque mi calle tiene mucho barro”, comentó, despertando la emoción de los presentes, entre los que se encontraban el titular del Concejo Deliberante, Darío Di Martino, concejales, funcionarios municipales, dirigentes barriales y numeroso grupo de vecinos.A su vez, Jofré destacó que esta obra fue realizada por una cooperativa, lo cual, dijo, demuestra que no hace falta recurrir a grandes empresas y que estas entidades pueden generar puestos de trabajo y realizar infraestructura de calidad.Seguidamente, indicó que cuando asumió su primer mandato la ciudad tenía veinte mil hectáreas de ejido urbano y luego, al sumarse Villa del Carmen y los barrios aledaños, como Santa Isabel, Nueva Pompeya y Carlitos Menem Jr, entre otros, se extendió a 39 mil hectáreas.Mencionó que, ante tal grado de crecimiento poblacional, con 158 barrios y 11 asentamientos, la Municipalidad no tuvo el mismo avance en cuanto a personal y equipamiento.Jofré también precisó que la ciudad tenía seis mil calles, de las cuales cuatro mil eran de tierra y las restantes dos mil con pavimento en su mayoría de antigüedad que se ven afectadas por el paso del tiempo y la rigurosidad de nuestro clima.Por ello, agradeció y elogió el Modelo Formoseño que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán para que cada formoseño pueda realizarse en el lugar donde vive y que gracias a ello, en la ciudad, el Estado provincial financia más de doscientas cuadras de pavimento, entre las que las que concluyeron, están en ejecución o próximas a comenzar.En ese sentido, destacó que la prédica del gobernador de trabajar en unidad, solidaridad y organizadamente tiene continuidad en el municipio y se ha encarnado en los vecinos. “Esta obra, como otras que se encaran a través de la cooperación entre vecinos y municipio, así lo demuestra”, enfatizó.Insistió en remarcar que “esta obra que se habilita pone de manifiesto que está prendiendo la semilla sembrada, porque similares emprendimientos se realizaron en los barrios Libertad y San Francisco y se están llevando adelante en los barrios 16 de Julio; en la colectora de la avenida Juan Domingo Perón que conecta a la avenida Italia; en el barrio Incone y próximamente se firmará un convenio con vecinos del barrio República Argentina”, detalló.Por último, instó a los vecinos a colaborar en el cuidado de lo realizado en conjunto y que se mantengan como comisión vecinal, como ocurre en otros barrios, trabajando de manera coordinada con el municipio para mejorar la ciudad y brindar bienestar y una mejor calidad de vida a todos los formoseños.