Insfrán instó a trabajar para reconstruir en unidad un país diezmado y con tierra arrasada

Al hablar durante la inauguración de dos edificios escolares que elevaron a 1375 el total de escuelas que se construyeron durante su gestión, el gobernador Gildo Insfrán insto al pueblo a trabajar unido y solidario para aportar a la reconstrucción de un país diezmado y con tierra arrasada luego de los cuatro años del gobierno de Cambiemos y resalto la determinación y el compromiso de los partidos del frente de Todos para ayudar al presidente Fernández a avanzar en su determinación de poner a la Argentina de pie..



Sostuvo que los que abrevan de la ideología nacional y popular están comprometidos en la tarea de la reconstrucción y aunque no es tarea fácil ante la determinación del presidente de la Nación de actuar en consecuencia ,los partidos que forman la coalición de gobierno y cuya columna vertebral es Partido Justicialista tomaron la determinación de a ayudarlo y a poner todo lo haga falta para que la Argentina salga adelante.



Llamo a no esperar que los problemas argentinos sean resueltos desde el exterior ni que la ayuda llegue de afuera como tampoco que el imperio se apiade de nosotros ya que a lo largo de la historia de la humanidad lo único que ha hecho fue arrasar pueblos porque en su capital que es Estados Unidos de América no existe la justicia social y por lo tanto no se lo puede ejemplarizar como la cuna de la democracia.



“Ese es el modelo que nos ofrecían en estos cuatro años y que querían imponer en la Argentina cuando hablaban de reforma laboral”, apunto.



Volvió a criticar al gobierno de Macri al ratificar la calificación que le merecía cuando estaba en pleno ejercicio del poder nacional: anti popular y extremadamente unitario.



“He tenido razón y no me ha defraudado en eso el ex presidente”, apunto.



Insfrán consigno que actualmente se está saliendo de esa etapa luego de batallar todos juntos los últimos cuatro años durante los cuales se sincero y confió a la ciudadanía que pese a la crisis el modelo formoseño no se detendría y que aunque el andar seria más lento no habría ´paralizaciones de ninguna índole.



“Fuimos capaces de entender que teníamos que estar unidos u organizados y , sobre todo, ser solidarios y con esas tres actitudes fuimos capaces de sostener el modelo formoseño y desde aquí hacer escuchar nuestras voces al resto de la Argentina construir la unidad de los argentinos para volver a tener un gobierno nacional y popular”, significo..



Reconoce que los transitados no fueron momentos fáciles para enfatizar en el sentido que “Nos persiguieron, buscaron que perdiéramos nuestra libertad e hicieron operativos duros y salvajes utilizando fuerzas federales”.



Tras esa recordación, confió que no guarda odio ni rencor aunque si se manifestó ser “ muy memorioso y no me voy a cansar de marcar esto permanentemente porque no debe ocurrir nunca más en la Argentina”.



Sobre el tiempo de reconstrucción, admite que es necesario que todos pongan el hombro porque así la carga será mucho más liviana.



En el caso de los sueños de sus comprovincianos, tranquilizo al garantizar que todos ellos están contenidos en el modelo formoseño y que todo es cuestión de tiempo, instando a la comunidad a no dejarse llevar por la ansiedad y a sere realistas.



El concepto lo aplico al hacer referencia a los anhelos de los habitantes de los módulos habitacionales del lote 111 que tras la inicial demanda de un techo seguro para vivir continuaron demandando nuevos servicios entre los que figuran la escuela y el centro de salud.



En ese sentido, llamo a ser pacientes y a tomar consciencia que como gobernante se debía a los formoseños que habitan los 74.600 kilometros cuadrados de la superficie territoriallocal.



Sin embargo, les dio indicios que se harian esos trabajos ya que tras ellos manifestó que probablemente sea un hombre de muchos defectos aunque también tiene la virtud de cumplir con lo que promete porque es respetuoso del valor de la palabra.



El gobernador comento que las dos escuelas inauguradas en el barrio Liborsi fueron afrontadas con recursos genuinos del tesoro provincial generado con el aporte de todos los formoseños .



Explicó que ello ha sido posible porque su gestión ha sabido administrar como corresponde lo que el pueblo le ha encomendado.



Confió que en ese sentido se actuó con austeridad, con firmeza y seriedad “ y por eso tenemos la provincia que hoy tenemos: una provincia desendeudada, que con recursos propios ejecuta las obras esenciales para la comunidad”.



INCREMENTO SALARIAL



En otro orden, el mandatario hizo referencia a sus permanentes contactos con los secretarios generales de los distintos gremios y ante el problema heredado que impide a la Nacion elaborar su presupuesto y consecuentemente ocurre lo mismo a la provincia, se tomo la decisión política de incrementar en un 15 por ciento desde marzoi hasta junio inclusive los haberes del personal estatal en actividad y pasivo.



“Al dia siguiente que anunciamos el aumento hasta junio salían a decir que era poco, pedían un básico de 62.000 pesos.Les pregunto a esas personas: que hicieron durante los últimos cuatro años? No les escuche decir estas cosas y durante cuatro años fueron cómplices de defender lo mas indigno que se puede defender como ser humano que es la injusticia”, respondio.



De todos modos, admite que lo siguen haciendo y les pregunta si conocen de alguna otra provincia argentina que haya realizo una oferta superior y dado un paso como el que se dio aquí en forma transitoria, porque la medida tiene vigencia hasta junio.



“Esto es importante para poder ver lo que está pasando en el país”, fundamento..



Luego de reseñar su gestión en los últimos cuatro años tras soportar los rigores de las políticas del gobierno nacional de Mauricio Macri, aclaro que con sus referencias no quería convertirse en el alumno 10 de la clase.



“Simplemente quiero que sepamos cual es nuestra realidad y dentro de ella esto es lo que pudimos hacer nuevamente y agradezco a todos que han comprendido y nos han acompañado”,señalo..

PH: HUGO SAGUIER