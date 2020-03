Hasta junio será del 15% el aumento de salarios a estatales de Formosa

El gobernador Gildo Insfrán, anunció un aumento salarial del 15 % a los empleados de la administración pública, vigente desde el mes de marzo hasta junio del corriente. El haber mínimo de bolsillo para los agentes activos será de $21600.En este sentido, se establece un incremento del 15% en las remuneraciones del personal de la administración pública provincial, vigente a partir del mes de marzo, la medida también comprende a los beneficiarios de la Caja de Previsión Social.Por su parte, para el escalafón docente, se dispone la incorporación al básico de $1500, que se hace extensivo a los agentes pasivos docentes de la Caja de Previsión Social.Así mismo, se dispone la asignación de una suma no remunerativa de carácter mensual al personal activo del escalafón docente a partir del mes de marzo de $1500, a percibir durante los meses, marzo, abril, mayo y junio.El haber mínimo de bolsillo docente será de $23000.La modificación establecida por los haberes de la administración pública, representan para el tesoro de la provincia un desembolso incremental superior a 3mil millones de pesos, hasta el mes de junio.Así lo anunció el primer mandatario provincial durante una conferencia de prensa realizada este lunes en la sede gubernamental junto a secretarios generales de los principales gremios formoseños, con quienes en los últimos meses el estado provincial se vino trabajando en este mejora y se alcanzó el acuerdo anunciado. Junto al gobernador estuvieron Isabelino Idoyaga (UPCN), Luis Branchi (ADF), Estela Escobar (SIDOFOR), Erben Núñez Barrios del nucleamiento Arturo Jauretche, Vicente García Insfrán (UTA), entre varios otros gremialistas del medio.Para finalizar, Insfrán afirmó que "Estoy seguro de que en junio van haber más novedades, tienen q haber más novedades. Esta es una decisión transitoria para poder compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario hasta junio, ya que al no haber un presupuesto nacional no podemos poner un presupuesto provincial".