Armando Cabrera sostiene que los logros económicos de la gestión Insfrán “son un faro para todo el país”

El Presidente Provisional de la Cámara de Diputados valoró las palabras del Gobernador Insfrán en el marco de la Asamblea Legislativa que se realizó este domingo, y en donde el primer mandatario dio por inaugurado el período de sesiones para el presente año trazando así los ejes de su gestión en el marco del Modelo de Provincia.El Diputado Provincial del PJ habló de los temas abordados por el Doctor Gildo Insfrán, como el protocolo y sistema de regulación de los espacios destinados para espectáculos públicos o ámbitos para fiestas en materia de seguridad. Además, lo referido a la “Ley Micaela” para que las personas que trabajan en los tres poderes del Estado reciban capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres.Desde la apertura del Ciclo Lectivo 2020, en la inauguración de la EPES Nº 52 “Monona Donkin”, Armando Cabrera consideró que la visita del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, significa una “Distinción” que llena a orgullo a todos los formoseños; con un inicio de clases en tiempo y forma gracias a una administración ordenada y las cuentas públicas con superávit fiscal siendo un faro para todo el país”.El Doctor Cabrera reconoció también los grandes logros ejecutados por la gestión Insfrán en estos años y la inauguración de un nuevo establecimiento escolar como la EPES Nº 52. “Llevamos inauguradas 1.372 escuelas”. Es un mensaje muy fuerte para toda la Nación. El pasado domingo, el Gobernador recordó que Macri, en cuatro años inauguró tan sólo 19 escuelas, y en Formosa fueron 137”, evidenció.Fue categórico al afirmar que el trabajo realizado por Insfrán en materia educativa representa sin duda una inversión significativa en parámetros de formación y capacitación. “Es una inversión a largo plazo y no un gasto como decía Mauricio Macri. Nosotros decimos que la educación debe ser pública y gratuita”, enfatizó marcando el contraste entre el modelo neoliberal de Macri y el adoptado en Formosa que apunta a la justicia social teniendo como eje al ser humano.“Como lo ha dicho el Gobernador, en Formosa si se puede”, manifestó el Presidente Provisional de la Legislatura marcando de esta manera un contrapunto con el slogan de la gestión Juntos por el Cambio que finalizó con niveles desorbitantes de endeudamiento y pobreza por encima del 40 por ciento.Mirada NacionalEn torno al discurso emitido por el Presidente Alberto Fernández en esferas del Parlamento Nacional, destacó lo expuesto en lo relativo a la “política de desendeudamiento sostenible y no a costillas y sufrimiento del pueblo”.“Está ratificando lo que prometió en campaña y esto lleva un proceso”. “Estamos a meses de la nueva gestión y hay que desarmar los poderes represivos que se inmiscuían en operaciones políticas”. “Consideramos que estamos transitando en una reafirmación de la Democracia y de las instituciones”, evaluó.Para Cabrera, la Justicia no puede ser de persecución a la oposición política y por el contrario se debe garantizar el funcionamiento de los poderes que han sido alterados en forma política. “Por eso estamos en una etapa de refundación de la política en todos los sentidos”, recalcó el Doctor Cabrera para completar.