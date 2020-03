Formosa presente en el primer plenario del INT

La titular de la Representación Provincial del Instituto Nacional del Teatro, Graciela Galeano participó el primer plenario de representantes del año, realizado recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Durante el encuentro, encabezado por el director ejecutivo del INT, Gustavo Uano, se puso especial énfasis en trabajar en pos del teatro comunitario y callejero, además de fomentar creaciones ligadas a cuestiones de género.Por otra parte, la máxima autoridad teatral aseguró pondrá todo su empeño en desburocratizar al organismo, mejorando la accesibilidad a los trámites y dando mayor celeridad a los gestiones que se realizan vía on line.Uano anticipó además que buscará acrecentar la difusión de la actividad teatral de una manera más federal para que tanto los elencos como el público conozcan todo lo que haciendo el Instituto Nacional del Teatro, a través de sus representaciones.La oportunidad fue propicia también para designar al nuevo secretario general del INT y a los dos representantes provinciales que a partir de este mes representarán a las regiones Centro y Patagonia.Los dos nuevos integrantes del Consejo de Dirección son: Julieta Alfonso, representante del INT en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fue elegida como representante de Región Centro en reemplazo de Paula Brusca de Giorgio; y Ariel Molina, representante provincial de Chubut, elegido como representante de Región Patagonia y secretario general del Consejo, en reemplazo de Verónica Olarieta.El cuerpo directivo del Instituto Nacional del Teatro se completa con el representante del Ministerio de Cultura de la Nación, Maximiliano Uceda, los representantes nacionales del Quehacer Teatral, Patricia Julia García y Oscar Rekovski, además de los representantes regionales: Julieta Alfonso (Centro), Santiago Marcos (Centro Litoral), Jorge Frete (NEA), Roberto Toledo (NOA), Juan De Torres (Nuevo Cuyo) y Ariel Molina (Patagonia).AnunciosDurante el plenario, Galeano aprovechó la ocasión para informar al Director Ejecutivo del INT la realidad teatral de la provincia, planteando la necesidad de acrecentar el número de espacios escénicos. No obstante, agradeció “el apoyo del INT que permitió que “La Mandinga” cuente con su propia sala, constituyendo un ejemplo y orgullo para la región”. En ese sentido, reveló que “este fin de semana estará abriendo las puertas al público con interesantes propuestas de capacitación y la presentación musical de “Los Tímidos del Diván”.La Representante Provincial anticipó que Gustavo Uano manifestó el interés de visitar próximamente Formosa para conocer in situ las problemáticas de los elencos locales.Por otra parte, adelantó que durante los días 25 y 26 de abril se desarrollará en la capital formoseña un Festival Internacional que congregará a elencos de Argentina, Paraguay, Brasil y Perú, bajo el nombre “ADN, la nueva huella. Teatro del MERCOSUR”. Asimismo, anunció que esta ciudad será sede también del Encuentro Regional NEA, que se llevaría a cabo en el mes de agosto de este año.Informó que “el 28 de marzo próximo se lanzará la segunda temporada de Noctámbula, la muestra teatral organizada en forma conjunta con la Municipalidad de Formosa.Precisó además que “la gira provincial que comenzó en noviembre del año pasado se encuentra próxima a concluir en el mes de abril, recorriendo un circuito que incluyó a dieciocho localidades del interior”.En otro orden, comentó que “en el marco del Plan Especial de Teatro Comunitario surgió el elenco “Los colados de Juan” en el seno de la Biblioteca Popular “Santiago Renevot” del barrio San Juan Bautista, integrado por un total de treinta personas, entre niños, adolescentes y adultos”.Tras resaltar que “es el primero en su tipo en la provincia”, la referente local del INT contó que “en diciembre tuvo un gran debut con la obra “Jesusito Poriahú”, escrita por Jorge Aponte y Adriana Helbling, quienes colaboraron con Clara y Paula Palacios para la musicalización. El espectáculo contó con la dirección y puesta en escena conjunta de Ana Patricia Gómez y Juan Pablo Martorelli”.“Otro dato interesante es el notable crecimiento de becas en los últimos años, logro que pone de manifiesto un incremento en la ejecución presupuestaria, con un número mayor de producciones”, aseguró.