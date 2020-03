El Potrillo: Comunidades originarias mantienen sus costumbres pero evitan las reuniones

El presidente de la junta vecinal de la localidad de El Potrillo, Isaac Palomo, afirmó que ante el contexto de emergencia por la pandemia Covid-19 es importante colaborar con las medidas implementadas desde el Estado.Indicó que en la comunidad trabajan de manera articulada con las fuerzas policiales en el recorrido y vigilancia de acatamiento a la orden de cuarentena obligatoria, la cual se respeta “en un 80 por ciento”.Sobre versiones infundadas que les impedían la pesca, contestó, “nosotros en Ramón Lista, El Potrillo, María Cristina, tenemos una subsistencia natural, es mentira que no podemos ir a pescar para comer, lo que no hacemos es juntarnos en cantidad y tampoco en las calles; otros salen a sacar miel en el monte, es la realidad que estamos teniendo de mantener las costumbres pero evitar las reuniones”.Palomo recalcó la importancia de entender el contexto ante el coronavirus y respetar las medidas de aislamiento, “en este momento de virus tenemos que ser obedientes, personas humildes, y aceptar los mensajes que nos dan desde el gobierno, acá la mayoría de las personas salen sólo para comprar”.“Acá en la zona no somos pobrecitos, no estamos abandonados y no somos discriminados”, cerró.