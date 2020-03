Covid-19: Arduo trabajo conjunto entre salud y policía provincial

Mediante acciones conjuntas, personal policial de la provincia de Formosa y salud pública insisten a los vecinos de la comunidad de María Cristina, sobre la importancia de permanecer en sus hogares y cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional desde el 20 al 31 de marzo del 2020 inclusive.De esta manera, se realizan controles preventivos a vecinos de la localidad, en su mayoría originarios, entre ellos la temperatura corporal, a quienes además se les informa sobre la cuarentena total vigente y se les solicita no salir de sus casas, y hacerlo solo en caso de urgencia o extrema necesidad.“Les solicitamos a los vecinos que permanezcan en sus casas, que no acudan a espacios públicos, eviten la aglomeración de personas, y en el caso de tener que salir a comprar productos de primera necesidad o a la farmacia que lo haga una sola persona por familia”, comentaron los equipos que trabajan en el lugar.“También aprovechamos la oportunidad para brindarles recomendaciones tales como: lavado frecuente de mano, toser y estornudar sobre el codo flexionado, mantener distancias no menos de dos metros cuando hay personas alrededor, entre otras”, contaron.Otros consejos prácticos que deben implementarse todos los días son: evitar compartir objetos personales como utensilios de cocina, vasos, bombilla, y limpiar y desinfectar los objetos que manipulamos constantemente como el teléfono celular, aparatos electrónicos, picaportes, canillas de agua, entre otros.Finalmente insistieron en que “la medida dispuesta por el Gobierno Nacional, desde el día viernes 20 de marzo, es clara y contundente, no se puede salir de la casa, estamos en cuarentena obligatoria y hay que cumplirla, de lo contrario las fuerzas de seguridad harán su parte haciendo cumplir estas medidas, que van desde multas a la detención de personas que se resistan a acatarlas”.