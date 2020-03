El PAMI entregó equipamientos para el comedor al Centro de jubilados Virgen de Itatí

La nueva gestión del PAMI, a cargo del Dr. Luis Kayser, entregó una ayuda económica para la compra de equipamiento y elementos de cocina por la suma de 133 mil pesos al Centro de jubilados y pensionados Virgen de Itatí.Este monto se traduce en mesadas de acero inoxidable, una cocina industrial, heladera, alacenas para guardar alimentos y utensilios propios para el comedor, como una multiprocesadora.La presidenta del Centro de jubilados, Marta Barrios, explicó que son 50 comensales los que asisten todos los mediodías pero que más de 500 afiliados del PAMI participan de las diferentes actividades que se llevan a cabo en el lugar y son beneficiarios de la entrega de bolsones de mercaderías.“Estamos muy agradecidos porque en poco tiempo que Kayser está a cargo pudimos recibir eso que tanta falta nos hacía y que hace mucho tiempo solicitamos para que las cocineras puedan hacer los alimentos para los abuelos”, sostuvo.Y aclaró: “Hicimos un pedido pero nunca tuvimos respuesta de la gestión anterior. Gracias al doctor Kayser tenemos esto en poquito tiempo”.Respecto al anuncio del presidente Fernández de subsidiar el 100% de los medicamentos para los afiliados del PAMI, Barrios expresó: “Me parece bien porque muchos acá decían que no conseguían medicamentos así que están contentos, tenemos esperanza con este nuevo gobierno nacional”.Por su parte, el Director Ejecutivo del PAMI, Dr. Luis Kayser, argumentó que “el PAMI ofrece oportunidades de este tipo y que han sido postergados durante la gestión anterior”.“No se gestionaron correctamente este tipo de ayudas o que muchas veces cuando hubo oportunidad de hacer algunas entregas no se pudieron hacer por la falta de controles en lo administrativo, técnico, contable del Centro de jubilados”, indicó.Y aseguró: “Hemos asumido desde el primer día el compromiso de ayudarlos, acompañarlos, regularizar su situación administrativa, técnica, contable, legal y a partir de ahí ofrecerle todos los beneficios que tiene la obra social para ejecutar a través de estos centros de jubilados”.Por otro lado, se refirió al anuncio de la cobertura de medicamentos del PAMI que anunció el Presidente y lo calificó como “un compromiso de la palabra empeñada que era devolverle derechos a nuestros afiliados a través de los medicamentos” y por otro lado la cuestión de “desburocratizar, es decir, sacar la mayor carga administrativa posible para el acceso a ellos”.“Se dispuso en beneficio de nuestros afiliados un listado de 170 principios activos, de medicamentos, drogas o genéricos como la gente los conoce, que permitirá el acceso gratuito con la cobertura del 100% de la obra social para aquellos que tengan estas indicaciones”, fundamentó.Y agregó: “Estamos hablando de un listado de 170 drogas, o sea el componente de los medicamentos. Aclaro esto porque muchos de nuestros afiliados consumen por ejemplo ibuprofeno, que es el nombre genérico, es decir el principio activo, entonces ibuprofeno está en la lista, pero si uno va a la farmacia ve que hay por lo menos diez, doce o más nombres comerciales que tienen ibuprofeno”.En ese sentido, formuló que los afiliados recibirán una receta genérica de ibuprofeno pero que podrán retirarlo de manera gratuita en cualquier farmacia según la marca comercial que esté disponible.Además, ya no habrá un tope de medicamentos para retirar, como sí lo dispuso la gestión anterior, sino que el afiliado podrá acceder a todos los que necesite de forma gratuita y libre.Y se le quitó la carga burocrática de tener que acercarse hasta la obra social para realizar el trámite. Basta con que el médico, a través de la receta electrónica, le disponga la droga necesaria y el paciente asista directamente a la farmacia para retirarlo.“Esto ya está vigente. Hace un mes cuando asumimos la gestión habíamos dicho que estábamos tranquilos porque el compromiso que se había hecho era que en el mes de marzo se iba a implementar y sabemos que lo que prometemos cumplimos y lo estamos haciendo”, aseveró Kayser.Y remarcó que además es retroactivo, lo que significa, que el afiliado que cuente con una receta de hasta hace un mes, que es el tiempo válido, podrán acceder a los medicamentos de manera directa sin tener que volver al médico.Por último, el funcionario realizó una breve evaluación de cómo recibió la institución en manos de la gestión anterior, basándose en tres ejes fundamentales: lo prestacional, el recurso humano y lo administrativo financiero.“Desde el punto de vista prestacional, encontramos un PAMI que perdió prestadores, durante estos últimos años se han alejado, se quitaron muchos servicios, el ejemplo más conocido es que antes teníamos cuatro clínicas sanatorias en capital que prestaban segundo nivel y perdimos dos clínicas”, relató.Y siguió: “Las farmacias en el interior no funcionan ninguna, se retirar como prestadoras, solamente en Clorinda hay una que no cubre el 100%, el resto de la provincia no tiene. Los bioquímicos han ido a un convenio que significó complicaciones a nuestro afiliados porque le limita la cantidad de estudios. Hemos perdido un montón de prestadores y prestaciones que estamos paulatinamente recuperando”.Del recurso humano dijo que lo encontraron devastado, cansado, angustiado por la presión de tener que ponerle un límite a los afiliados durante estos años, y “esto a lo largo del tiempo más cuando se es personal con antigüedad, sabe que muchas cosas no son necesarias que solo se ponen como palos en la rueda”, lo que provoca malestares y cuadros emocionales con los que están trabajando.“Y por otro lado la cuestión administrativa financiera que también es muy largo pero como ejemplo, el PAMI nunca dejó de pagar los alquileres, ahora se deben, los primeros días empezamos a comprometernos a pagar la deuda anterior porque la continuidad jurídica así como el estado de la obra social continua”, expuso.Y afirmó: “Euestra gente esperó, comprendió, nadie nos dio un informe de desalojo, hemos empezado a pagar agua, luz, cable, alquileres, que desde septiembre se dejaron de pagar. Y a nivel nacional tenemos una deuda de 19 mil millones de pesos, es inimaginable esa cantidad de plata y un déficit anual previsto de ocho mil 500 millones más”.En esa línea, anticipó que decidieron priorizar al afiliado y el recurso humano, por eso, uno de las primeras medidas que tomaron fue modificar lo edilicio, no sólo por estética sino también por seguridad y comodidad.“Vamos a invertir los recursos primeramente en los lugares que son mas prioritarios que es donde se atiende a los afiliados y luego continuar con el resto de los edificios, también en el interior”, concluyó.