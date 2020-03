Décima: Campaña contra el dengue “es permanente y cotidiana” en la provincia

El ministro de Desarrollo Humano de la provincia, el doctor José Luis Décima, se refirió a la política pública sanitaria que se lleva adelante contra el dengue, “una enfermedad que, como lo dijimos hace mucho tiempo, vino para quedarse”, por lo que “en Formosa el trabajo es cotidiano los 365 días del año”, enfatizó.De esta manera, el titular de la cartera sanitaria provincial rechazó de manera tajante las declaraciones de un concejal opositor, aconsejando que “debe informarse porque parece que vive en otro país y no en Formosa, donde estamos permanentemente trabajando para combatir el vector de la enfermedad”, donde según informó el reporte epidemiológico, los casos confirmados ascienden a un total de 365.“Siempre dijimos que el dengue vino para quedarse –manifestó el doctor Décima-. Es un virus que justamente mutó pasando de los animales al ser humano y que tiene un vector que lo combatimos de manera cotidiana los 365 días del año. Para eso recorremos casa por casa con las unidades móviles, siendo la única provincia que cuenta con este equipamiento”, destacó, contundente.Agregó que “algunos medios no creen esta realidad que tenemos en Formosa. De que podemos vivir tranquilos con los cuidados pertinentes, utilizando los repelentes, haciendo el descacharrizado en el hogar y el aseo personal, porque es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos que habitamos en estos lugares cálidos”.Asimismo, hizo notar el funcionario que los equipos de salud también asisten a las escuelas e informan a la comunidad sobre las medidas de prevención y que “permanentemente” se trabaja con todos los sectores, dando cifras exactas de los casos confirmados de dengue y haciendo los bloqueos que correspondan.En ese sentido, pidió responsabilidad para “no difundir información o noticias falsas, por ejemplo circuló que teníamos un caso de coronavirus en el Hospital Central, sacando una foto supuestamente, para luego tener que salir a desmentirlo”, calificando a este accionar como “perverso”.“Es perverso jugar con el único capital que tenemos las personas como es la vida, entonces querer jugar con eso e intentar instalar el pánico supuestamente porque el Gobierno provincial no se ocupa, con lo cual la única palabra que les cabe es de carroñeros”, sentenció Décima, apuntando a las campañas de desinformación a través de las redes sociales y trolls.Sostuvo que fue el gobernador Gildo Insfrán el que en los últimos cuatro años vino haciendo frente “al abandono por parte de la gestión nacional macrista en vacunas, desfinanciamiento de medicamentos y programas no sólo en salud, sino en todas las áreas; porque fue tal la discriminación del macrismo hacia los formoseños que hasta no nos reconocían como argentinos”, a lo que Insfrán siempre “demostró la suficiente luz para enfrentar cada una de estas campañas mediáticas que son lamentables”, denunció.Laboratorio provincialOtro de los temas que abordó el titular de Desarrollo Humano fue acerca del pedido del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien en una reunión con laboratorios provinciales solicitó aumentar la producción. Formosa tiene Laformed, donde se elaboran medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, pero también larvicidas, insecticidas, repelentes, todos destinados a la campaña contra el dengue.Dijo que la intención de la Nación es bajar los costos de los medicamentos. “Lo que sucede que el gran impacto que tuvo la economía del país en cuento a la devaluación de la moneda y los costos de medicamentos que fueron a más del 600%, lo cual hizo que cualquier economía provincial se haya resentido”, profundizó.Y detalló: “Entonces se está mirando distintas estrategias para reducir los costos, eso es lo que en principio habló el ministro González García con los laboratorios nacionales, y a su vez pedirnos a los laboratorios provinciales aumentar la producción en breve tiempo”.Asimismo, hizo notar desde la Nación elogiaron la tarea de validación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del laboratorio Laformed.CoronavirusDécima también habló del coronavirus y el protocolo que se puso en marcha, que incluye la firma de una declaración jurada a las personas en los puntos como ser aeropuertos, pasos fronterizos y la terminal de ómnibus. “Son tareas programadas con los diferentes estamentos para que puedan actuar con las herramientas necesarias”, puntualizó.“Vivimos una situación particular, en un mundo globalizado, por lo tanto el mundo científico y tecnológico también lo está. Tanto los laboratorios privados de reconocimiento mundial y los productores de fármacos están interesados en tener una vacuna para afrontar la situación del coronavirus”, indicó, señalando que justamente en China se lleva adelante un tratamiento con células madre y cuestiones científicas que se siguen de cerca a nivel mundial.En esa línea, echó por tierra algunas campañas con intenciones de instalar el pánico social, aclarando que “no tenemos que salir con barbijos, nosotros sencillamente debemos tomar los recaudos necesarios que son la limpieza personal, el lavado de manos y las medidas generales en los domicilios; si estamos resfriados, estornudar colocando el torso del brazo”.Las mismas recomendaciones se extienden a la campaña contra el dengue, recalcó. “Son cuestiones esenciales que debemos cumplirlas”, acentuó, marcando que desde la política pública sanitaria “miramos y vemos constantemente el mosquito como un ser biológico que tiene su resistencia, por lo tanto constantemente se está haciendo la vigilancia correspondiente para tener el efecto adecuado y poder combatirlo”, concluyó.