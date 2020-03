El Municipio y las asociaciones protectoras siguen asistiendo a animales comunitarios

La Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina, a través de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, informó que el Centro Municipal de Atención Animal continúa trabajando en conjunto con asociaciones protectoras y voluntarios independientes para la asistencia y alimentación de animales comunitarios.Así lo aseguró Beatriz “Kita” Segovia, titular de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, quien dijo: “el Municipio viene trabajando desde hace tiempo en forma mancomunada con las asociaciones Patitas de Formosa, Narices Frías, Convivir y voluntarios independientes que se acercaron con la inquietud y el compromiso de velar por el bienestar animal”.En ese sentido, puso de relieve algunos problemas que se evitarían si los vecinos de los distintos barrios se comprometen con la alimentación de los animales en situación de calle. “El animal comunitario, cuando no es alimentado migra hacia otro lugar, lo que implica la circulación de la zoonosis; eso significa también que en la búsqueda de alimentos rompan las bolsas de basura que posiblemente están en estado de contaminación, además de las peleas que se generan entre ellos, que pueden lastimar también a las personas. Por eso es importante que los vecinos y vecinas los ayuden brindándoles un plato de comida y agua”, expresó.“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad con respecto a la salud de los animales, porque hacemos todo lo posible para mantenerlos saludables”, agregó la funcionaria. Luego enumeró recomendaciones para los animales que acompañan a las familias: no dejarlos sueltos. Si los animales salen, hay que lavarlos con agua y jabón blanco (no con lavandina); lavar los recipientes, cambiar el agua dos veces al día y no dejar restos de comida; ante cualquier problema de salud urgente, llevar a los animales a la veterinaria más próxima o al CeMAA “San Roque” y pedir la constancia para exhibirla en los controles. Ante cualquier duda los vecinos pueden llamar al número telefónico 3704257904, afirmó la funcionaria.Con respecto a las actividades que se vienen llevando a cabo para acoger a los animales comunitarios, Juan Manuel Sosa, voluntario de la Asociación Patitas de Formosa, explicó: “Nos enfocamos en las castraciones, sin descuidar la asistencia de los animales callejeros. Seguimos con estas actividades más allá de las restricciones, tomando todos los recaudos necesarios, porque los animales no entienden de ninguna cuarentena y necesitan que los alimenten, que los mediquen y los lleven a la veterinaria ante cualquier urgencia. Las distintas asociaciones y el centenar de voluntarios independientes que velan por el bienestar de los animales comunitarios continúan retirando medicaciones del CeMAA “San Roque” y atendiendo los casos de urgencia”.Por su parte, Silvia Reynoso, voluntaria independiente, manifestó: “tomamos todas las medidas de seguridad que corresponden para poder movilizarnos y asistir a los animalitos de los barrios más alejados que están en situación de calle y tienen hambre. Hay que ser conscientes que contribuyendo al bienestar animal ayudamos a la salud de la comunidad”.“El CeMAA “San Roque” es nuestro soporte en estos momentos, porque nos ayuda en todos los casos de emergencia que no sabemos cómo resolver. Muchos animales han sido salvados en este establecimiento donde los profesionales veterinarios brindan una excelente atención, totalmente gratuita”, concluyó la vecina solidaria.