Formosa: Una de las tres provincias sin casos de coronavirus

El ministro de gobierno provincial Jorge González informó hoy que el único caso sospechoso de coronavirus en Formosa fue descartado, “dando negativo su análisis”, indicó además que se recibieron del ministerio de Salud de la Nación el kit de con 1.000 reactivos para el diagnóstico de Coronavirus, y que a partir de las 23 hs, se podra “estar en condiciones de realizar los análisis específicos”.Formosa es una de las tres provincias del país sin casos positivos de coronavirus, según los especialistas, las medidas en materia sanitaria y de seguridad, dispuestas por ese gobierno, “ayudaron” que en la actualidad no tenga casos positivos, la vacunación antigripal “casa por casa”, el “aislamiento obligatorio” para quienes regresen a la provincia y los diferentes programas de contención como el del municipio capitalino donde psicólogos y acompañantes terapéuticos asisten a vecinos, en el marco de la pandemia del coronavirus”, hacen que Formosa no presente ningún caso.En ese marco, y para evitar amontonamientos y respetar las distancias sociales, los cajeros de la provincia tienen marcadas las distancias entre personas y personas, el trabajo de señalización fue realizado por personal policial y de las municipalidades de las diferentes localidades.Otra de las medidas importantes que adoptó Formosa en lo que refiere a la educación es que la tv formoseña emite por la Red de Medios de Comunicación el programa Formosa Estudia en Casa para que los niños, niñas y adolescentes que deben realizar el aislamiento preventivo obligatorio no pierdan los contenidos curriculares.En materia de seguridad para quienes violen la cuarentena, el gobierno a través de la policía, los ubica y se les notifica de su situación legal y quedan detenidos en sus domicilios con vigilancia sanitaria y policial, también una medida adoptada para que las empresas respeten los precios son las sanciones “económicas progresivas”.Tal es así que en las últimas horas a Justicia de Formosa, ordenó a dos supermercados “que en el plazo de 24hs deben cumplir con los precios máximos de referencia bajo apercibimiento de sanciones económicas progresivas”.Esa provincia tiene otra “lucha” que es la del dengue con más de 1000 casos confirmados el gobierno norteño a través de la cartera sanitaria realiza diariamente y de manera simultánea fumigaciones, descacharrizados y entrega de repelentes en toda la provincia.