El municipio maximiza la prestación de servicios en distintos sectores del ejido urbano

Las distintas dependencias pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, intensificaron las tareas de recomposición de arterias, limpieza de desagües pluviales y levantamiento de residuos no convencionales en diferentes barrios de la ciudad.Las tareas planificadas se ejecutaron en los siguientes conglomerados:San JorgeContinúan las acciones de perfilado, relleno, compactación y enripiado sobre la calle Nicolás Avellaneda.San Juan BautistaTareas de limpieza y perfilado se realizan sobre las calles Catamarca y Atilio Cabrera.LiborsiProsiguen las acciones de limpieza y perfilado sobre las calles Tassone, Mancebo, Corrientes y Junín; además de los trabajos de desmalezado y limpieza que se desarrollan en los alrededores de la Escuela N° 445.San Antonio IISe ejecutan trabajos de desmalezado, limpieza, cuneteo con carga directa y perfilado de arterias en sectores internos del barrio.Urbanización EspañaEn sectores internos continúan las acciones de desmalezado y limpieza, complementadas con el levantamiento de residuos no convencionales.San AgustínSe llevan adelante tareas de limpieza, cuneteo con carga directa y recolección de residuos no convencionales.República ArgentinaCuadrillas municipales y cooperativistas desarrollan trabajos de recomposición del pavimento en la calle Almeida.Tareas de bacheoContinúan las acciones de apertura de baches sobre distintos tramos de la Av. de Los Constituyentes y el picado del bache ubicado en la intersección de las calles Carlos Girola y Trinidad González.