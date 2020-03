El Gobernador Insfrán participó de una reunión con el Presidente por videoconferencia

Este viernes, durante una reunión que mantenía el primer mandatario provincial, Dr. Gildo Insfrán con su gabinete ejecutivo ampliado, mantuvo una videoconferencia con la Mesa Interministerial nacional por las medidas de contención y mitigación del coronavirus encabezada por el presidente Alberto Fernández, en simultáneo con otros gobernadores y ministros nacionales.Fernández, se contactó con los gobernadores de las provincias, desde el Salón Eva Perón de Casa de Gobierno, en compañía de miembros del gabinete nacional, epidemiólogos e infectólogos, con el objetivo de coordinar y unificar métodos y acciones en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.Participaron de la reunión, además, los gobernadores Juan Schiaretti, de Córdoba; Gerardo Morales, de Jujuy; Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Rodolfo Suárez, de Mendoza; Sergio Uñac, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Mariano Arcioni, de Chubut; Gustavo Valdés, de Corrientes; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones; Arabela Carreras, de Río Negro; Alberto Rodríquez Saa, de San Luis; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Omar Perotti, de Santa Fe; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.Y los ministros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós; de Chaco, Paola Benítez; y de Tucumán, Rossana Chahla; y el jefe de Gabinete de Santiago del Estero, Elías Suárez.InfectólogosEn ese marco, el director del Hospital Central y director a cargo de Infectología, Mario Romero Bruno celebró el consenso alcanzado en un país federal, donde se tomen medidas recomendadas por la OMS, como por ejemplo evitar grandes conglomeraciones, tener más prevención sobre mayores de 65 años que tienen más riesgos.Dijo el médico que el recurso humano de Formosa está capacitado para acudir ante una emergencia por coronavirus, y explicó cómo será la metodología. Ante un llamado al número telefónico gratuito 107, se orientará a la persona a que acuda al hospital Distrital Eva Perón o Centro de Pronta Consulta, ubicado sobre calle Corrientes, detrás del Hospital de Alta Complejidad.Aclaró Romero Bruno que dadas las condiciones actuales- que pueden variar- no es necesaria la suspensión de clases.Pidió asimismo a la población extremar las medidas de prevención y el cambio de conductas: lavado de manos, uso de alcohol en gel, la higiene de superficies, el uso de pañuelos descartables, “son medidas que nos ayudrán para salir de esta situación de una mejor manera”.Por su parte el médico infectólogo Julián Bibolini, del plantel del HAC, recalcó que durante la reunión se hizo hincapié en la necesidad del autoaislamiento por parte de las personas que lleguen de zonas consideradas de riesgo.“Quiero aclarar que aquellas personas que no cumplan, se va a ser más estricto, uno se puede acercar a la policía y hacer una denuncia si no hay un cumplimiento del autoaislamiento en estas circunstancias de afectación mundial” sostuvo.“Queremos hacer el esfuerzo necesario para limitar el impacto en Argentina y Formosa, en algunos lugares funcionó muy bien esto y queremos copiarlo, ser muy estrictos” enfatizó.Dio asimismo que la prevención es fundamental: “en Argentina hay 31 casos, tres casos que se adquirieron en el país pero por un contacto estrecho de personas que estaban cuidando a personas que tenían el diagnostico, no hay una circulación asumida. Por eso algunas medidas son extraordinarias para evitar que ocurran nuevos casos”.