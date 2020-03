Coronavirus: Advierten sobre la obligatoriedad del aislamiento domiciliario e instan a vecinos a reportar los casos en que no se cumpla la medida

La experiencia en los últimos meses, a raíz del brote de la pandemia del coronavirus en China, es que la mejor medida para impedir que el virus se disperse es hacer el aislamiento durante 14 días de todas las personas infectadas o que viajaron a países afectados.De esa manera, y luego del anuncio presidencial, donde se exhorta a los argentinos que hayan regresado del exterior, durante los últimos 14 días, a permanecer en sus casas, sin excepción, con el riesgo de sufrir penas de prisión y multas económicas.En ese sentido, desde el área de epidemiologia del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia se advierte sobre la obligación de respetar la medida y, a su vez, insta a cada formoseño a reportar los casos en que tomen conocimiento de que una persona haya regresado de los países afectados y no cumpla la medida de seguridad. Si la persona ha viajado a las zonas de riesgo o ha estado en contacto con un caso confirmado y sospecha que tiene el virus debe comunicarse con el 107.“Se trata de un acto de responsabilidad social. Para impedir y detener el avance del virus es imperativo que las personas que regresaron de Europa, China, EEUU, Corea del Sur e Irán, se autoaislen y no salgan de sus casas bajo ningún concepto, así también toda persona que tuvo contacto estrecho con ellos”, advirtió el Dr. Mario Romero Bruno, director del Hospital Central y especialista en epidemiología.“Responsabilidad social”Bruno consideró “fundamental” seguir las indicaciones sanitarias en cada uno de los casos, sobre todo, “para garantizar el aislamiento domiciliario” que es “pieza clave en la fase en la que nos encontramos”.Por ello, “es necesario tomar todas las medidas excepcionales que sean necesarias con el fin de impedir la transmisión de la enfermedad entre los ciudadanos que no sigan las recomendaciones”.En tanto, como se trata de un acto de responsabilidad social compartida, instó a cada vecino a reportar ante la Defensoría del Pueblo aquellos casos fundados en que tengan conocimiento de personas que hayan regresado de alguno de los países afectados y que no estén cumpliendo con la medida obligatoria de aislamiento. En este caso, la denuncia será anónima y persigue el fin principal de impedir que el virus se propague.