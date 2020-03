“El congreso del PJ da solidez institucional a las decisiones del Gobierno Nacional”

El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, destacó la realización del Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ), que “le da la solidez institucional a las decisiones que está tomando un Gobierno Nacional para poner a la Argentina de pie”.“En este congreso del Partido Justicialista mostramos la organicidad que tiene nuestro espacio, donde se va ampliando la cantidad de miembros y hoy con mucha confianza podemos decir que no queda peronista que no se sume”, puso de relieve el funcionario de la gestión del presidente Alberto Fernández.Consideró esto como muy importante, ante “el desastre que ha dejado el Gobierno macrista que quizás no se percibe en toda su dimensión, porque Mauricio Macri dejó bombas con detonadores retardados, como los créditos UVA que los congeló en una medida demagógica y absolutamente electoralista”, reprendió.Mencionó también que “congeló y pospuso los aumentos de los combustibles para que le explote al próximo Gobierno si no eran ellos y si lo eran igual lo iban a hacer, pero supuestamente con el acompañamiento de la gente para profundizar ese modelo de división, de acumulación de riqueza por parte de unos pocos y el ajuste para la gran mayoría”.En ese sentido, el ministro Basterra acentuó que “este congreso del PJ le da la solidez institucional a las decisiones que está tomando un Gobierno Nacional que son realmente muy duras y difíciles, pero que son necesarias para poner a la Argentina de pie, de manera que vuelva el trabajo y la equidad social y territorial”.“Se necesita de un instrumento político sólido y consolidado como es este congreso para demostrar al conjunto de la República Argentina que no se maneja un país con individualidades, sino con una doctrina que es llevada adelante por hombres y mujeres y el caso más elocuente es Formosa”, significó.En ese sentido, destacó que en la provincia “hay un hombre, un conductor como Gildo Insfrán, que se propone a la sociedad bajo una doctrina, que ha demostrado ser la que va dando resultados para el progreso de una sociedad. Y a nivel nacional este congreso está demostrando eso”.