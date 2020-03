Desmienten comunicado que circula por redes sociales

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de la Provincia de Formosa, cumpliendo instrucciones emanadas del Ministerio del cual depende, desmiente en forma categórica y en todos sus términos el comunicado que se ilustra y que circuló en forma maliciosa en redes socialesLa Ley y artículos mencionados no existen.Es una acción malintencionada orientada a generar zozobra y confusión en la población y el sector comercial, muy sensibles ante el avance del COVID-19 (coronavirus).Por lo expuesto, y en tanto el Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del Ministerio que entienda pertinente, no informe fehacientemente cualquier determinación o medida por la cual se acompañe los anuncios del Señor Presidente de la Nación, vinculados a este flagelo, se reitera que la noticia es falsa.Se recomienda a los consumidores, usuarios, comerciantes y prestadores de servicios de todo el territorio provincial, abstenerse de difundir en grupos y redes sociales, comunicados que no provengan de fuentes oficiales.