Desalojaron a manifestantes que tomaron la escuela 438 de Juárez

El lunes se inicia el normal dictado de clases más el servicio nutricional escolar, hoy ya se inscribe a alumnos de ambos Establecimientos-En horas de la mañana, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca acompañado por el Representante de la Defensoría del Pueblo de Nación en Formosa Dr. Julio Néstor Santander, el Asesor Letrado Dr. Fernando Sosa, junto al Crio. Lorenzo Blanco y otros integrantes de la fuerza, procedieron a diligenciar la orden judicial emanada del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial del Trabajo y de Menores de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Las Lomitas a cargo del Dr. Francisco Orella, Secretaria de la Dra. Liz Hidalgo y dieron cumplimiento al desalojo inmediato de los ciudadanos Ariel Segundo, Juan Carlos Santillán, Hercilia Agüero, Miguelina Navarrete y otras personas que se encontraban ocupando ilegítimamente la Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 438 y la EPES EIB Nº 3 ubicadas en el Barrio Obrero de la Localidad de Ing. Juárez. En un primer momento al arribar el Ombudsman Provincial, pidió hablar con los manifestantes quienes accedieron a ello, pero interin la imputada Hercilia Agüero, comenzó a llamar por celular a más gente de su Comunidad y al mismo tiempo, al frente se manifestaban ruidosamente un nutrido grupo de Padres y Alumnos que pedían a viva voz que se liberaran los Establecimientos para que puedan inscribirse, recibir los kits escolares y asistir al servicio nutricional que no se venía brindando. Luego de realizado todos los procedimientos formales de rigor, quedaron ambas Instituciones en resguardo de la Policía de la Provincia para evitar que los originarios de la zona y otras personas, vuelvan a tomar estos lugares, que no pudieron lamentablemente hasta la fecha iniciar el ciclo lectivo 2020, como tampoco han logrado que los comedores escolares funcionen a favor de las niñas/os y adolescentes, perjudicando también a centenares de madres y padres que no han obtenido la inscripción de los antes nombrados y tampoco conseguido las constancias correspondientes, para el cobro de las asignaciones por ayuda escolar y otros beneficios que otorga el Estado Nacional y Provincial. El Ombudsman Provincial, destacó la celeridad con la que actuó en este caso la Justicia Civil de Las Lomitas y toda la colaboración de las Fuerzas de Seguridad de la Policía de la Provincia que nos estuvieron acompañando y resguardando de manera permanente. Al mismo tiempo, resaltó que, nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho a la educación. Implícitamente, por ejemplo, en el artículo 14 al establecer que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos a enseñar y aprender. Explícitamente, en su artículo 75, inciso 22, al incorporar la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 28 asume el derecho del niño a la educación; el Artículo 93 de la Constitución de la Provincia de Formosa, establece que el Estado Provincial tiene la obligación según corresponda, de determinar, conducir, ejecutar, supervisar, concertar y apoyar la educación del pueblo en todas sus formas, contenidos y manifestaciones. A tal efecto, las leyes que se dicten y las políticas educativas que se fijen deberán contemplar: La libertad de enseñar y aprender; el reconocimiento de la familia como agente natural yprimigenio de la cultura y la educación. Por lo que, Gialluca afirmó que nada ni nadie puede impedir que nuestras niñas/os y adolescentes sean privados de un derecho público como lo es el de la educación y más aún en Formosa, donde el Gobierno Provincial a cargo del Dr. Gildo Insfrán, continúa en estos tiempos de grave crisis económica y social, inaugurando más y mejores establecimientos educativos con una política pública claramente inclusiva y gratuita, donde se tiene en cuenta a los niños con capacidades diferentes y también a los pueblos originarios de todo nuestro territorio, en los cuales la educación intercultural bilingüe se respeta y se promueve la lengua de los pueblos originarios Pilagá, Qom y Wichi, mediante maestros MEMAS para todos los niveles educativos. Por último, advirtió que no somos necios y por ello, también hemos pedido a los manifestantes que nos hagan llegar sus requerimientos y en consecuencia, les daremos el tratamiento y gestión que corresponda, “pero no permitiremos ratificó que nada ni nadie impida que nuestras niñas/os y adolescentes concurran libremente a los establecimientos educativos y que al mismo tiempo todos los docentes puedan ejercer su derecho legítimo a desarrollar sin inconvenientes sus trabajos en cualquier punto de la provincia”.