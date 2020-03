Coronavirus: Salud y Educación coordinaron acciones para llevar tranquilidad e información confiable a la comunidad

En las escuelas, oficinas y en cada sector de la ciudad es uno de los temas más hablados. Es por eso, que el gobierno provincial busca estrategias para llegar a la gente con información preventiva de buenas fuentes, y de este modo evitar caer en pánicoEste lunes, autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y del Ministerio de Educación, junto con referentes de esas áreas, se reunieron para coordinar acciones con el fin de garantizar el acceso de información certera y confiable a la comunidad, con respecto a diferentes enfermedades. En este caso, los que movilizan son coronavirus y dengue.En el inicio de la jornada, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia Dr. José Luis Décima agradeció a su par de la cartera de Cultura y Educación Alberto Zorrilla, y a toda la familia educativa, que permiten compartir conocimientos y cuestiones que ocurren en el mundo por este nuevo virus, el coronavirus, que llegó a Argentina y que tiene “una fase mediática muy importante”.“Capta la opinión pública sobre otras cuestiones quizás más importantes. Para la región y el país hay otros temas también importantes como el dengue y el sarampión, que, si bien este último no hay en nuestra provincia, si existen brotes en Ciudad de Buenos Aires. Entra en pánico eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad porque nos hace actuar de manera inapropiada. Si bien hay que tomar los recaudos necesarios no hay que entrar en pánico”, expresó.Mencionó que las personas que deben estar más atentas son quienes volvieron de viaje a China, España, Japón, Francia, Alemania, Italia, Corea del Sur e Irán en donde se está diseminando la enfermedad. “La particularidad que tiene el coronavirus es la rapidez en el contagio si no se toman las medidas preventivas. Pero lo que nosotros venimos haciendo es comunicar y brindar información a la comunidad. Entrenando a los equipos de salud quienes están preparados para eventuales casos”, mencionó.En ese sentido reiteró que “es bueno tener información para no entrar en pánico”.EducaciónDirigiéndose a los presentes que desempeñan labores en áreas de la educación, Decima instó a difundir información. “Estoy seguro de que ustedes serán buenos transmisores de información hacia los niños y niñas y a sus familias. Este es un trabajo en conjunto, ustedes desde la Educación y nosotros desde la salud”, comentó.En la ocasión, se refirió también al gran trabajo que realizan los integrantes de los equipos de la red sanitaria provincial.Por otra parte, habló también del dengue y dijo que siguen habiendo muchos casos importados, quiere decir que al viajar al exterior en países donde existe circulación, la gente se contagia y al venir aquí y estar presente el vector o sea el sedes aegypti, se transmite la enfermedad.Volviendo al tema coronavirus mencionó que la provincia tiene un protocolo de acción y que realizan los ejercicios de entrenamiento para que los equipos de salud estén preparados ante eventuales casos.Finalmente, el ministro expresó a los docentes: “Estamos a disposición de lo que requieran y en los lugares que nos convoquen”.“Trabajar en conjunto y a conciencia”Por su parte, el ministro de Cultura y Educación Alberto Zorrilla agradeció la invitación de Décima y mencionó: “Nuestro gobierno se caracteriza por eso, trabajar en forma conjunta desde las distintas áreas, Educación, Salud, Ministerio de la Comunidad, etc”.Mencionó que siguen los conceptos y preceptos del Prof. Dr. Ramón Carrillo. “El decía que todos tenemos el derecho a la salud y a la vida. Y también nos decía que para el desarrollo del sistema de salud es importante la educación. Porque sin ella, la información no se puede procesar de nada sirve la información técnica.Expresó que esta es la primera de las reuniones, pero que “ya hemos estado programando con el ministro Décima otras líneas de trabajo para llevar adelante en forma conjunta en referencia a este tema del coronavirus. En definitiva, esto es un trabajo en conjunto y que tenemos que tomar conciencia. Y desde nuestras aulas debemos promover las medidas preventivas para evitar esta y otras enfermedades”, concluyó.