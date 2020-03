Coronavirus: Recomendaciones en situación obligatoria de autoaislamiento, sin síntomas, pero con antecedentes de viaje

Desde el ministerio de Desarrollo Humano de Formosa se difundieron una serie de recomendaciones que deben seguir las personas que a pesar de no presentar síntomas vinculados al Coronavirus (COVID – 19), deben cumplir con el aislamiento obligatorio por el lapso de 14 días, establecido por parte de las autoridades sanitarias como medida preventiva por haber viajado a zonas con circulación viral o que hayan estado en contacto con personas infectadas.Se recordó que los destinatarios de dicha disposición son aquellas personas que “aun sin evidencia de síntomas, hayan estado o hayan transitado por los países o regiones donde está confirmada la circulación del COVID – 19 o que hayan tenido contacto con personas que en los últimos días hayan estado en esos lugares o que presenten síntomas”.“Aunque no tengan fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar y síntomas asociados al Coronavirus, estas personas tienen la obligación de autoaislarse en sus domicilios por 14 días para evitar el contacto con otras personas y deben suspender toda actividad social”, enfatizaron con insistencia.Entre las recomendaciones puntualizaron: Evitar situaciones en las que se pudiera entrar en contacto cercano con otras personas (cara a cara a menos de 2 metros). Evitar salir de la casa para asistir a reuniones sociales, trabajo, escuela, casas de culto, transporte público, centros de atención de la salud y atención a personas mayores, eventos deportivos, restaurantes y demás reuniones de carácter públicas. También evitar viajes y recibir visitas en su hogar.Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón durante al menos 60 segundos. También puede usar alcohol gel o un desinfectante de manos si no hay agua y jabón disponible.No compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u otros elementos similares, con otras personas del hogar, y después de usarlos deben lavarse minuciosamente.Asimismo agregaron “cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar, o utilizar el pliegue del codo. Los pañuelos usados deben tirarse en un tacho de basura. Ventilar regularmente los ambientes de la casa”.En relación a la higiene del hogar, más precisamente sobre superficies de uso común como mesas, escritorios, mesadas, grifos, picaporte de puertas, ventanas, teléfonos y otros, detallaron como primer paso “limpiar con agua y jabón (detergente)”, luego “enjuagar con trapo con agua limpia” y finalmente “desinfectar con una solución de agua e hipoclorito de sodio, diluyendo 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua”.Finalmente, explicaron que el lavado de ropas no requiere nada especial. “Solo debe hacerse con agua y jabón, y posteriormente el planchado habitual”.