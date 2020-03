Coronavirus: Parte informativo oficial del jueves 19 de marzo

Como todos los días, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, en compañía del Dr. Mario Romero Bruno y en nombre del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid19 brindó el parte diario que consta de 10 puntos ante los periodistas presentes en el salón de actos del sexto piso del edificio gubernamental de calle Belgrano.

Situación del coronavirus en nuestra provincia:1- Contamos con un total de 2 casos sospechosos en territorio provincial, ambos con aislamiento obligatorio hospitalario y con cuidados médicos específicos. En el día de la fecha, se envían las muestras por el canal oficial al Malbrán, aguardando aún el resultado del primer caso sospechoso.2- Del parte anterior hasta el presente, se suman 24 nuevas personas asintomáticas bajo observación por haber transitado por zonas afectadas o por haber tenido contacto estrecho con individuos que lo hicieron. De las 44 personas en observación informadas inicialmente, 14 han sido dadas de alta del aislamiento por haber cumplido las 2 semanas sin presentar síntomas, descartándose por ende, contagio alguno.3- Se reitera que son obligatorios los aislamientos para las personas que hayan transitado por zonas afectadas en los últimos 14 días, ya sea que presenten o no presenten síntomas de coronavirus (fiebre más dolor de garganta, tos seca o dificultades respiratorias) . Asimismo deben aislarse por dos semanas los “contractos estrechos”, es decir, quienes han mantenido contacto a menos de 2 metros con las personas mencionadas previamente. Fuera de estos casos, se aconseja el aislamiento preventivo para los grupos de riesgo y el distanciamiento social para toda la población, disminuyendo la circulación a lo mínimo e indispensable.4- En los 5 controles sanitarios conjuntos desplegados en toda la provincia, desde las 8hs desde día de ayer a las 8hs del día de hoy, fueron controlados 1.190 vehículos y un total de 2.804 personas, advirtiéndose una notable disminución de la circulación interprovincial, lo cual es positivo a los fines de la prevención. En los controles se detectó 1 único caso de una persona con cuadro febril, querespondía a otra patología diferente a la que nos ocupa.5- En el día de la fecha se continuarán constituyendo los controles en el resto de los puntos estratégicos anunciados.6- Hemos tomado conocimiento del impedimento de circulación en un control del Chaco de un camión con mercaderías con destino a Formosa, y realizamos las gestiones que permitieron su liberación, toda vez que el tránsito de mercadería o insumos en general no debe ser restringido. Ante cualquier situación de esta naturaleza o consulta, se brindará información al número 911.7- Ponemos de resalto el compromiso demostrado por distintos entes del Estado Nacional y del sector privado que se han puesto a disposición para coordinar tareas necesarias ante esta situación de emergencia.8- En el día de ayer este Consejo mantuvo una reunión de trabajo con el Sr. Procurador del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sergio López, y los jueces de instrucción Dr. Rubén Spessot y Dr. Guillermo Caballero, en la que se acordaron criterios de trabajo conjunto, definiciones científico técnicas y canales electrónicos de comunicación fehaciente a los fines de garantizar una rápida tramitación de las causas vinculadas a los controles preventivos de esta pandemia y del dengue, teniendo como valores fundamentales la protección de la vida humana, el bien común y la salud pública.9- Informamos a la ciudadanía que el sistema provincial de salud pública cuenta con la tecnología y los profesionales necesarios para la realización de análisis de diagnóstico de coronavirus en nuestros laboratorios. Conforme el protocolo nacional, estamos aguardando la remisión por parte del Ministerio de Salud de la Nación de los reactivos validados y normalizados para proceder a su utilización.10- Insistimos en la responsabilidad de utilizar únicamente la información que brinda este Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19 para evitar la difusión de información errónea, no validada científicamente, que pueda llevar -aún de buena fe- a confusión a la población. En ese sentido, el día de ayer un medio periodístico de Buenos Aires informó inexactamente de la existencia de un caso positivo de coronavirus en Formosa, lo cual no se ajustaba a la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación y de este Consejo.