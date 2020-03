Coronavirus: Destacan decisiones y medidas adoptadas por la Nación

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología se puso en valor las férreas decisiones y medidas de prevención con conciencia social dispuestas por el presidente Alberto Fernández para combatir la pandemia del coronavirus (COVID-19), a las que la provincia de Formosa adhirió a través del gobernador Gildo Insfrán y en acuerdo de ministros.“Lo que me interesa recalcar es que ante una situación mundial de esta naturaleza se podría intervenir de diferentes maneras, pero todo depende de las concepciones ideológicas que tenga cada Gobierno acerca de lo que es el Estado”, remarcó el ingeniero Lino Princich, director de Promoción y Vinculación Científica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.Contrastó que “podemos tener una concepción del mercado, comprando medicamentos y tratando de revenderlos, aprovechando la situación, o bien podemos tener un Gobierno Nacional como el que tenemos, el cual trabaja sobre la conciencia social, tratando de cambiar hábitos en la sociedad, a los efectos de disminuir la circulación del virus, el riesgo y las consecuencias para nuestro pueblo”.En ese sentido, destacó que “ya se está trabajando en la medicación contra el COVID-19 para que esto no se vuelva justamente un negocio”, marcando que “a nivel internacional vemos cómo se está buscando distribuidores y se está haciendo toda una cuestión comercial que no pasa por la salud de las personas”.“Este contexto internacional sin dudas tendrá grandes ganadores, pero en nuestro país se han dado pasos importantes desde la política, como por ejemplo volver a jerarquizar el trabajo de los científicos y tecnólogos y darle el rango que le corresponde a los Ministerios de Salud y de Ciencia y Tecnología”, subrayó por su parte el licenciado Diego Ortiz, director de Gestión y Desarrollo de la SCyT.Resaltó que este tipo de decisiones “permiten afrontar estas situaciones con otras herramientas y recursos, por lo que es importante que la ciudadanía no pierda de vista esto”.“Estamos en un nivel de alerta que nos obliga a pensar qué hubiera sucedido si esta pandemia hubiera pasado un año antes, con el Gobierno de Mauricio Macri, donde el Estado se retiró de la agenda como para que otros tomen su lugar y vean cómo resolver el problema”, planteó.Opinó que “hay que poner en valor el actuar de la gestión del presidente Alberto Fernández”, marcando que “trabajar en la conciencia de la sociedad es más fácil con las herramientas de las políticas públicas”, siempre apuntando a la prevención y al cambio de hábitos de las personas.Conciencia ciudadana“La conciencia ciudadana es una de las herramientas más fuertes, con mayor fortaleza, que tenemos ante esta pandemia”, enfatizó, categórico, Princich. “Si nosotros nos quedamos en nuestras casas y respetamos la cuarentena podemos cortar la circulación viral y podemos estar a la altura de las circunstancias”, recalcó.De esta manera “vamos a atender de la mejor manera posible los efectos que esta enfermedad puedan llegar a causar en la población”.“Esa conciencia social está en nosotros y es lo que tenemos que tratar de difundir y hacer llegar a cada uno de los rincones de la Argentina”, marcó.En esa línea, Ortiz puso en valor el rol de los medios de comunicación, “difundiendo este mensaje en forma masiva, haciendo entender la importancia de quedarse en las casas y la higiene personal, pensando en el otro, ya que se puede ser un agente transmisor de la enfermedad”.