Coronavirus: Continúan sumando puestos de terapia intensiva para eventuales casos de coronavirus

Ante la pandemia del COVID-19, que en estos días tiene en vilo al mundo entero, desde el sistema sanitario provincial continuan preparando más puestos de Unidad de Terapia para eventuales casos en que pacientes con complicaciones respiratorias.Según describieron los especialista, cada puesto se compone por un respirador, un monitor multiparamétrico (para el seguimiento de los pacientes en todas sus funciones), saturometría, electrocardiografía, temperatura, presión invasiva y no invasiva. Los respiradores también pueden realizar ventilación invasiva y no invasiva con todos los modos respiratorios.Así también detallaron que estas unidades se encuentran dotadas de carros de paro específico con ambú, desfibrilador, y todo lo concerniente al carro de paro para eventual reanimación; y bombas de infusión de medicamentos por vía intravenosa para cada puesto.Estos nuevos puestos de Unidades de Terapia Intensiva, se suman a los que ya se encuentran instalados en los hospitales. “El objetivo es ampliar la capacidad de respuesta ante la posibilidad que alguna persona se contagie con el nuevo Coronavirus, y presente complicaciones respiratorias”, agregaron desde salud.Aislamiento Preventivo ObligatorioFinalmente desde salud recordaron a la comunidad que el gobierno nacional dispuso desde el 20 al 31 de marzo inclusive, la cuarentena preventiva obligatoria para todos los habitantes del territorio argentino, medida que requiere del compromiso, responsabilidad y solidaridad de cada uno de los individuos.“Es muy importante que todas las personas entiendan la importancia de esta medida y la respeten. Es la mejor manera de cuidarse y cuidarnos entre todos, ayudando a disminuir la circulación viral en el país, lo que sería de gran ayuda para evitar el colapso de los sistemas de salud”, insistieron.Para quienes hayan regresado de zonas con circulación viral sostenida en los últimos 14 días y no presenten síntomas es obligatorio el autoaislamiento por 14 días; los que tengan síntomas compatibles con el Covid-19 tales como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, deben llamar al 107.