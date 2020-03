Capacitación sobre el coronavirus en el Hospital de Día 2 de Abril

El Hospital de Día 2 de Abril fue sede de una charla de capacitación para directivos del Distrito Sanitario y autoridades escolares sobre el coronavirus (Covid-19), marco en el que se recomendó que personas que hayan venido de países con circulación viral realicen el aislamiento de 14 días.Al respecto, la directora del nosocomio, la doctora Viviana Guzmán, expuso que “estuvimos hablando sobre lo que es el coronavirus, un tema muy actual, porque sabemos que el personal de salud debe estar a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que ya es una pandemia”.“Por sobre todas las cosas, queremos informar a la población y no alarmar, haciendo hincapié en que el sistema de salud público tiene las directivas claras del protocolo”, remarcó.Enfatizó en ese sentido que “actualmente contamos con una unidad de pronta atención y de contingencia que está ubicada detrás del Hospital de Alta Complejidad (HAC), exactamente en la intersección de las calles Corrientes y Freitas. Ése es uno de los lugares específicos donde van a estar ubicados estos tipos de pacientes que tengan casos sospechosos de coronavirus”, añadiendo que “también tenemos el Hospital Distrital 8”.A su vez, precisó que la vía de comunicación que se utilizará será el número 107, que es del SIPEC. “La recomendación es que cualquier paciente que venga de focos que actualmente son países como Corea del Sur, Irán, China, EEUU, Italia, España, entre otros, hagan un aislamiento de 14 días en el domicilio. Si presentan ningún síntoma como fiebre o algún síntoma respiratorio de estado gripal deben hacer este aislamiento”.“Ante el mínimo síntoma que presenten deben comunicarse al 107 e inmediatamente se procederá al traslado a estas unidades”, aconsejó.“Estamos preparados”Por su parte, la médica infectóloga Alejandra Bontcheff subrayó que “lo primero que hay que hacer es informarse bien de fuentes fidedignas, como organismos internacionales, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, etcétera, evitando las cadenas de WhatsApp y las redes sociales, porque hay mucha desinformación en base a esta enfermedad y eso asusta mucho a la gente”.“Lo mejor es mantener la calma porque en realidad sabemos que se está conociendo cada vez más este virus”, apuntó, marcando que “en Formosa no tenemos casos y estamos preparados”.Hizo notar que “justamente estamos capacitándonos y las medidas fundamentales que tiene que realizar la población son el lavado de manos, si se está con secreciones al toser no taparse la boca con la mano, sino hacerlo con el pliegue del codo, limpiarse las secreciones con papel descartable o higiénico y desecharlo, lavarse seguidamente las manos y utilizar alcohol en gel".Además puso de relieve que "si se está con cuadros respiratorios se debe evitar asistir a las escuelas o a los lugares de trabajo, es decir, efectuar las mismas medidas que tomamos cuando tenemos un cuadro gripal o de resfrío”.