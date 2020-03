Capacitación en adiestramiento de canes para la búsqueda de personas vivas y restos humanos

Efectivos de la Dirección de Cuerpos y Servicios Especiales de la Policía de la provincia fueron capacitados en el adiestramiento de canes especializados en búsqueda de personas vivas y restos humanos.La capacitación consistió en dos etapas teórico-práctico, donde un especialista de animales y catedrático de la Universidad de Luján, provincia de Buenos Aires, disertó sobre el adiestramiento de canes.La parte teórica-practica se realizó ayer (sábado) a las 7 horas en el Salón Auditorio del Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Formosa, donde el Dr. Alfredo Roncoroni, médico veterinario, especialista en producción animal y profesor de la Universidad de Luján fue el disertante.Estuvieron presentes el Jefe de Policía Comisario General Walter René Arroyo, personal Superior y Subalterno de las distintas Unidades Especiales (Sección Canes, Bomberos, Transito, UEAR), quienes prestaron especial atención a las distintas explicaciones y conceptos vertidos por el especialista.Durante su exposición, se abordaron temas vinculados con las condiciones de selección de los canes para la tarea específica, llámese por venteo, rastreo, para trabajos en agua (orilla o embarcado), entre otras especialidades que resultan necesarias para la preparación desde la más temprana edad del animal, desarrollando al máximo la capacidad del can, explotando el vigor, las ganas de realizar el trabajo y obtener óptimos resultados a través del juego, con la premisa de la recompensa al final de una búsqueda exitosa.También aclaró que para el trabajo estipulado se debe tener en cuenta la estimulación del afecto, práctica cotidiana para obtener el resultado deseado.Otro punto resaltado fue el criterio de selección de búsqueda del can para con el guía, y éste despertar las habilidades del animal, la selección y función del “figurante”, que resulta la persona más importante dentro de lo que es el adiestramiento.Después los efectivos se trasladaron hasta las instalaciones de la Sección Canes, lugar donde el especialista realizó las demostraciones y prácticas con los canes recientemente adquiridos de la raza bloodhound, en etapa de iniciación de búsqueda de personas vivas, despejando las dudas planteadas por los capacitados.En todo momento, se contó con la presencia del Jefe de Policía, quien además observó la tarea con la utilización del can escuela “COSME”, de raza labrador retriever, traído por el profesional.