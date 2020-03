Batista: “Se están tomando las acciones adecuadas” contra el COVID-19

La diputada provincial Margarita Batista resaltó que ante la pandemia del coronavirus “Argentina está tomando las medidas como corresponde y haciendo las inversiones adecuadas”, de igual manera que en Formosa, donde “está muy bien organizado el sistema de salud y se adoptan las acciones necesarias”.La médica pediatra comenzó explicando que el COVID-19 “es un cuadro que viene avanzando, de hecho ya es una pandemia. Empezó allá por diciembre y fue creciendo rápidamente, tomando todos los países de Europa y luego pasando a lo que es América”.“Es una situación que no diría es difícil, pero sí complicada para algunos países”, consideró la legisladora, apreciando que “Argentina está tomando las medidas como corresponde y haciendo las inversiones adecuadas”.Remarcó que “se están tomando las medidas anticipadas y en nuestra provincia también”, subrayando que “en Formosa está muy bien organizado el sistema de salud, con el Comité de Emergencia, en el cual el gobernador Gildo Insfrán es el director. Se están dando los partes diarios y adoptando las acciones necesarias”.“Es cierto que estamos frente a una pandemia y que tenemos que ser cuidadosos, seguir las recomendaciones y acatar las indicaciones, pero quiero recalcar que la psicosis, la locura, la desesperación y la no credibilidad no nos ayuda”, enfatizó la doctora Batista.En ese sentido, marcó la importancia de “llevar responsabilidad, decir con claridad y contar cómo son las cosas, tal como está sucediendo en la provincia de Formosa y en el país”.Responsabilidad socialCategórica, la diputada del PJ puso de relieve que “si bien es imposible que mucha gente por su forma de ser y sus particularidades no esté asustada o no tenga miedo, hay que ser responsables”.“Todos nosotros tenemos una responsabilidad social de transmitir con veracidad la eficiencia y el compromiso con los cuales se están llevando adelante todas las medidas tanto en la provincia de Formosa como en la República Argentina”, resaltó.Recalcó que “todos somos responsables y sumamos en que esto llegue a buen término”, al tiempo que acentuó que “tenemos que seguir las indicaciones, en el caso de los formoseños y las formoseñas, del Ministerio de Desarrollo Humano, el cual está muy bien organizado y ha establecido cuáles son los pasos a seguir”.En esa línea puso en valor que la cartera de Desarrollo Humano “cuenta con profesionales muy bien capacitados y en actualización permanente”, significando que “se han capacitado todos los equipos de salud desde el primer nivel de atención hasta el de máxima complejidad, y no sólo la salud pública, sino que ha incorporado a la salud privada y a la seguridad social”.“Creo que en esto hay que tener mucha confianza y no pensar que a mí no me va a ocurrir. Ese es un acto muy egoísta. Hay que cuidarse uno para cuidar al resto”, exhortó finalmente.