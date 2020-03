Basterra analizó de manera positiva el impacto de las retenciones

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, reflexionó acerca de las repercusiones esquema de retenciones anunciado la semana pasada por el ejecutivo nacional.“Nosotros hemos intentado ser muy explícitos en la decisión que tomo el gobierno nacional, que no fue tomada de manera caprichosa ni azarosa, por el contrario, fue en un contexto de profunda crisis para la economía argentina, donde tuvimos un permanente dialogo con los representantes de los distintos sectores, incluida la Mesa de enlace, pero no solamente con ellos”, sostuvo.Y aclaró: “Tuvimos vinculación y recibimos más de 130 aportes para el tratamiento de la cuestión impositiva del sector, tomamos en consideración todo esto, informamos al sector cual sería la medida a tomar y entendemos que es una medida absolutamente equilibrada en el contexto que vive la República Argentina.En ese sentido, aseguró que fueron reconocidos por la consideración que se tuvo hacia las economías regionales donde se bajaron las retenciones o se las sostuvieron.“Inclusive economías como la producción de maíz, trigo, que se mantuvieron los derechos de exportación; arroz, algodón, girasol que se redujeron por caso: el algodón del 9% al 5%, el arroz igual, el girasol del 12% al 7%”, indicó.Y siguió: “No se aumentaron las retenciones a la carne, que se especulaban que podían aumentarse, para que sea equilibrado el mercado externo con los precios internos y la verdad que nosotros evaluamos que el nivel que tenía del 12%, no iba a impactar en el precio, una suba al 9%, sobre los precios internos pero sí que no iba a contribuir a sostener un mercado de carnes adecuados”.En esa línea, Basterra afirmó que todas las decisiones consideraron el concepto de equidad territorial, algo que “los formoseños llevamos insertos en el modelo formoseño propuesto por el gobernador Insfrán” y trasladado al contexto nacional significó “el reconocimiento de las economías regionales a favor de esta medida”.“Incluso tuvimos el criterio de tomar el aporte que hiciera Federación Agraria, en el cual nos pedía la segmentación en el tratamiento de la ley y nosotros lo incluimos ya en el tratamiento de la ley de emergencia solidaridad y lo llevamos a la práctica de manera tal que aún en el cultivo de la soja aquellos productores que producen hasta mil toneladas, tienen un impacto neutro o positivo de las medidas que se han tomado respecto a los derechos de exportación”, argumentó.Y agregó: “Por lo tanto, materialmente no existen elementos como para que exista un malestar generalizado”.Por último, el funcionario nacional, aseveró que aquellos que producen más de mil toneladas, hoy cuentan con tecnologías que les permiten producir a menores costos.“Por lo tanto, un incremento del 3% en las retenciones, no impacta de manera sustantiva sobre sus modelos de análisis de rentabilidad al momento de tomar la decisión de sembrar o no sembrar”, concluyó.