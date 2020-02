Zorrilla: “En Nación están organizando todo de nuevo, porque los que se fueron no dejaron nada”

El ministro de Cultura y Educación Alberto Zorrilla se refirió a la planificación anual y señaló que en Nación están “organizando todo de nuevo” a nivel secretarías y subsecretarías porque el gobierno de Mauricio Macri “no dejó nada”.El funcionario dijo que existe una planificación y ahora resta hablar de financiación, aunque reconoció que todavía se torna difícil porque “dejaron al Estado muy mal, están recuperando la organización del Ministerio”.“Han devastado, estuve hablando con subsecretarios y secretarios que tienen que organizar todo de nuevo, porque no dejaron nada, ejemplo de eso son las computadoras que se encontraron en depósitos, compradas con presupuesto del año 2015, en el gobierno de Cristina, pero no las entregaron, ni las iban a entregar tampoco que las cuestiones dogmáticas y doctrinarias están por encima de la gente, al revés de nosotros que preferimos el bienestar de la gente y después acomodamos la doctrina y los dogmas políticos que nos manejan” criticó.El ministro se refiere a la noticia conocida a principios de este mes que señalaba que la Sindicatura General de la Nación detectó más de 100 mil computadoras y otros insumos tecnológicos pertenecientes a distintos programas educativos que no fueron entregados por la gestión de Mauricio Macri.El material encontrado en un depósito del Correo Argentino, en la localidad bonaerense de Tortuguitas, consiste en más de 100 mil netbooks, y otros elementos como tablets, servidores, baterías y proyectores.Según certificó la SIGEN, el material fue adquirido entre 2016 y 2017 -por lo cual se encuentra tecnológicamente obsoleto- por la empresa EDUC.AR SE, y debía ser entregado en el marco de los programas "Escuelas del Futuro", "Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad)", "Aulas Digitales", y "Primaria Digital".“No tenemos presupuesto todavía, eso llevará unos días acomodar estas cuestiones, hacemos cálculos a la baja, más un incremento que debemos negociar” reconoció Zorrilla.TrottaEn otro orden, dijo el ministro de Educación que ya cursaron formal invitación para recibir al ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, aunque aclaró que todavía no hay fecha.“Trotta espera que sigamos haciendo techos azules, estuvo en Formosa y volverá seguramente. Tenemos un avance muy importante en pedagogía y organización, damos respuesta a situaciones complejas que en Formosa tienen respuestas adecuadas como la educación rural, intercultural bilingüe, en concepto de encierro, domiciliaria, cosa que en otro lado, tenemos que intercambiar opiniones, para enriquecernos entre todos, es lo que haremos, apoyarnos entre todos, para solucionar los problemas de la Nación” subrayó Zorrilla.