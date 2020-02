Unos 300 lotes del programa ProCreAr fueron sorteados en Formosa

Un total de 300 lotes se sortearon este miércoles en el marco del programa ProCreAr que directamente depende del Banco Hipotecario y del que participaron aquellos postulantes formoseños que habían sido pre adjudicados en septiembre pasado. Las dimensiones del terreno es 10 por 25 metros, ubicados en el Lote Rural 98, conocido como barrio “ProCreAr”, que tienen un valor de 200 mil pesos aproximadamente.Acerca de este tema, el administrador del Fondo Fiduciario para la Construcción, Jorge De Vido comenzó diciendo que la historia del programa ProCreAr y la provincia de Formosa se inició en el 2013 en un convenio entre el Estado y la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, para el desarrollo de lotes con todos los servicios de agua y luz eléctrica.Y fue ante la gran demanda que tuvo el lanzamiento de ProCreAr en este entonces, que el Gobierno de la provincia ofreció 494 lotes en un fideicomiso con el Banco Hipotecario.De los 494 lotes, solo se construyeron 194 casas y los restantes 300 lotes que no se construyeron ni fueron adjudicados se sortearon, agregando que el barrio cuenta con la infraestructura necesaria, “ya que la provincia construyó el pavimento en la diagonal, también un acueducto para que el agua llegue en cantidad y calidad del servicio al barrio, así como energía eléctrica”.De Vido, pidió recordar que con la gestión de Macri, el ProCreAr sufrió cambios sustanciales y se pasó a llamar ProCreAr UVA, lo que volvió “una pesadilla” para los beneficiarios afrontar los pagos de los créditos para la casa propia. Fue como consecuencia del proceso inflacionario que en los dos últimos años “triplicó los valores del préstamo” y calificando en definitiva como “el negocio de los bancos y la especulación financiera”.Y por eso el propio gobernador Gildo Insfrán “decidió no trabajar con los créditos UVA y por lo tanto no se hicieron más lotes en el último tiempo”, siendo una decisión acertada por parte del primer mandatario provincial.Finalmente el nuevo sorteo genera expectativas en la población porque “vuelve a tener un gobierno nacional que tiene la mirada puesta en la gente”. El presidente Alberto Fernández creó el Ministerio de Hábitat y Vivienda “para tratar la cuestión del déficit habitacional en el país”.Un área que está a cargo de Eugenia Bielsa y que creó un comité para tratar de reconvertir el programa ProCreAr que como antes dijo el funcionario hizo realidad la casa propia de muchísimos argentinos. Sin embargó, aseveró que se debe esperar la reestructuración de la deuda externa “para tener más precisiones sobre este tema”.Reiterando que la mirada de la gestión nacional “hoy está puesta en la construcción de viviendas, en la salud, y e ir reactivando las obras públicas paralizadas en los últimos cuatro años. Y que en definitiva en Formosa “siempre tuvo las gestiones incansables de parte del gobernador para que a través de las obras se vuelva a reactivar la economía”, terminó De Vido.