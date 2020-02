Solís asistió a la inauguración del complejo acuático municipal en Villa Escolar

El vicegobernador de la provincia Eber Wilson Solís asistió este lunes al acto de inauguración oficial del complejo acuático municipal de la localidad de Villa Escolar.El complejo inaugurado cuenta con una pileta semi-olímpica, otra con juegos acuáticos y sanitarios. El municipio asumió los costos de su construcción, con los recursos del Fondo Solidario de la Soja más un aporte del gobierno provincial.Asistieron además, el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Cabrera, la intendenta municipal Celia Robles, los ministros del Poder Ejecutivo Jorge González (Gobierno), Alberto Zorrilla (Cultura y Educción), Aníbal Gómez (Comunidad) y de Planificación Daniel Malich.Acompañaron la ceremonia diputados provinciales, jefes comunales de municipalidades vecinas y la comunidad de Villa Escolar.En el inicio del acto, el gobierno provincial entregó elementos deportivos que serán utilizados en las piletas e hizo uso de la palabra la intendenta Celia Robles, luego hizo lo propio el subsecretario de Deportes Mario Romay y cerró el acto el vicegobernador Solís.En ese marco, Solís, transmitió el saludo del gobernador Gildo Insfrán a los presentes y recordó que “tenemos al mejor gobernador, que gobierna para todos: peronistas, radicales, del MID, para aquel que no se identifica con un partido político, pero fundamentalmente el centro de sus políticas públicas están destinadas al que menos tiene”.“Hace poco más de un mes nos dejó- por suerte, decisión y voluntad del pueblo argentino- un gobierno nefasto, que tomó decisiones políticas solo para las cien familias más ricas del país, a diferencia de Formosa, donde tenemos un gobernador que gobierna para todos y todas los formoseños y formoseñas, sin importar donde viva” destacó Solís.Y señaló que “eso permitió corregir las inequidades sociales, económicas, productivas que pudieron existir en la provincia a través del Modelo Formoseño”.Aseguró que “Nos sentimos orgullosos de Formosa cuando hablamos de salud, educación, equidad, cuando hablamos del Modelo Formoseño y del mejor gobernador, que es Gildo Insfrán, presidente del Congreso Nacional del PJ, y que todos los días gestiona para que todos los formoseños vivamos mejor”.Día de alegría“Es un día de mucha alegría, histórico para nosotros, un antes y un después, que va a marcar la historia de los pobladores de Villa Escolar.”, sostuvo al hablar la intendenta Robles.Y relató: “Hace muchos años todos los chicos que hoy son profesores de educación física, que ingresaron a las fuerzas de seguridad, tuvieron que lidiar con el hecho de no saber nadar, era un requisito para ingresar y el gran problema de nuestros niños y jóvenes. Muchos aprendieron en el rio Bermejo, en las lagunas y hoy podemos presenciar esta hermosa obra”.En ese sentido, explicó que durante años ahorraron capital del Fondo Solidario Sojero que recibían los municipios con el objetivo de llevar adelante la obra, pero tuvieron que paralizarla cuando dejaron de recibir el beneficio.“Tuvimos años de crisis, muy difícil en lo social, económico, político, que se vio reflejado en nuestra sociedad, nos vimos obligados a detener la obra porque había necesidades más imperiosas. Y pudimos arrancar a fines del año pasado, con mucho esfuerzo y la colaboración de mucha gente, organismos del gobierno provincial y un gran esfuerzo del empleado municipal”, aseguró.Además, agradeció al gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán por el donativo de la iluminación que se implementará en la segunda etapa de la obra y resaltó el apoyo y acompañamiento que “siempre recibimos de nuestro líder político”.“Nuestro objetivo es que en muy poco tiempo nuestros chicos y jóvenes puedan participar de disciplinas de natación, ya que tenemos una pileta semi olímpica con medidas reglamentarias aptas para competición”, manifestó Robles.Y concluyó: “Queremos seguir apostando a ellos con mucho sacrificio, sabemos que no es fácil y que cada día se construye el futuro de la comunidad”.En tanto el Subsecretario de Deportes Mario Romay destacó la buena administración de la provincia que permite tomar buenas decisiones políticas.“Quiero felicitar a la intendenta Celia por su constante compromiso con el deporte de esta localidad, sé que estas siempre ocupada por los niños, jóvenes” destacó el funcionario.Refirió Romay que “Como dirigente deportivo quiero agradecer el acompañamiento del gobernador a través de sus decisiones. En la firma del convenio con el ministro de Obras Públicas de Nación pensé que somos afortunados, porque a pesar de que tuvimos cuatro años de un gobierno que nos ignoró, en Formosa no dejamos de avanzar”.Finalizados los discursos, hubo corte de cinta y descubrimiento de placa recordatoria.