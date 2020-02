Muracciole: "Formosa vuelve a ser parte de Argentina"

Con respecto a la visita del Ministro de Obras Públicas de Nación, que significo la forma de convenio para distintas obras de infraestructura en Formosa, el Concejal Justicialista Adrián Muracciole manifestó “es una gran noticia para Formosa, porque luego de 4 años de postergaciones y discriminación por parte del anterior gobierno nacional, nuestra provincia hoy es nuevamente tenida en cuenta en las inversiones federales”. En la misma línea sostuvo que “estos convenios tienen que ver con el reconocimiento de Alberto Fernández al Dr. Gildo Insfrán, ya que sin duda el Gobernador ha sido una figura clave en el armado de unidad nacional que significo el triunfo del Frente de Todos y hoy es una de las figuras políticas más importantes de la Argentina. Por eso hoy, la Provincia de Formosa vuelve a ser parte de Argentina”.Las obras significan que la Nación vuelve a poner su mirada en Formosa y la importancia del desarrollo de obras de infraestructura para nuestro desarrollo. Para Muracciole “esta es una noticia que nos debe poner contentos a todos, excepto a quienes dicen ser formoseños, pero parece molestarle el progreso de nuestra querida Provincia”. Consultado sobre las declaraciones del ex concejal y actual diputado radical Amarilla, quien cuestionó estos convención, el Conejal peronista sostuvo “Parece que le molestan las buenas noticias para Formosa. Debería entender que estas obras no benefician a un político o a un partido sino al pueblo a quien el debería tratar de representar. Pero también hay que tomarlo como de quien viene. Amarilla manifestó públicamente en 2017, ante la crisis del transporte publico en Formosa, que iba a intermediar ante Nación para exigir los 3 meses de subsidios a la empresa de colectivo que el Estado Nacional no pago al inicio de la concesión. Todavía estamos esperando porque no hizo nada. Esa es la capacidad de gestión del radicalismo, cero, lo mismo que Macri con Formosa”.“Mas en Formosa contamos un Gobernador peronista que, ante cada derecho eliminado por Macri, tomó una decisión para que los formoseños no suframos la crisis. Hoy la Provincia se hace cargo de $14 por boleto cortado y esta decisión del Dr. Insfrán permite sostener el transporte publico y el Boleto Estudiantil Gratuito”.Cerró Muracciole confiando que “las visitas de funcionarios nacionales seguramente se repetirán y trayendo buenas noticias, porque esa es la característica de los gobiernos peronistas”