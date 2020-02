Se juegan las finales del torneo de fútbol infantil Gran Provincial de Clubes Campeones

Este lunes 10, a partir de las 8.30 horas, en las canchas de la Federación Médica se jugarán los encuentros finales correspondientes a una nueva edición del Gran Provincial de Clubes Campeones “Copa Municipalidad de Formosa”, organizado por la Dirección de Deportes de la comuna capitalina y la Federación Formoseña de Fútbol Infantil.El evento cuenta con la participación de los campeones y subcampeones de la Federación de Fútbol Infantil, escuelas de fútbol de la ciudad y representantes de la Federación Lambareña de Fútbol, de la República del Paraguay.Al referirse al desarrollo de la competencia, el director de Deportes del municipio, Alejandro Villalba, expresó: “estamos muy contentos por la gran convocatoria que tiene esta nueva edición, lo que muestra a las claras el interés de los clubes y escuelas de fútbol de toda la región para participar de este torneo que crece año a año”.“Quiero agradecer el apoyo permanente que nos brindan el gobernador Gildo Insfrán y el intendente Jorge Jofré para realizar este tipo de eventos que son importantes para motivar a nuestros niños y jóvenes, teniendo al deporte como agente promotor de salud, educación, amistad y organización comunitaria”.Durante la tarde noche del sábado se jugaban las semifinales que tenían como protagonistas a estos equipos:Cat. 2004Internacionale vs San LorenzoSportivo Luján vs Santa Catalina (Paraguay)Cat. 2006Unión Norte vs Jóvenes del NorteAtlético Municipal vs Cándido RíosCat. 2008La Nueva Formosa vs Cándido RíosUnión del Norte vs Internacionale