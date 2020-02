Se celebraron más matrimonios por San Valentín

Seis parejas dieron el Si el día de San Valentín en la segunda sección del Registro Civil de la ciudad de Formosa. Dos más que las habituales, según indicó la delegada Blanca Villalba.Se trata de personas de más de treinta años, sin hijos, que eligieron el día que se celebra el amor y la amistad, para sellar su relación formalmente, ante las autoridades.“Fue un día de mucho trabajo, por suerte todavía las personas apuestan al amor, lo más importante. Con más matrimonios que en todas las semanas, por el día de los enamorados todos quieren estar a la altura” sintetizó para señalar que se casaron seis parejas en la oficina, en un día normal son cuatro.Dijo la funcionaria que históricamente el 14 de febrero es un día particular y elegido por las parejas para casarse “quizás sea para no olvidarse nunca la fecha” y aclaró que no pudieron celebrarse más ceremonias porque la oficina cuenta con menos personal del habitual, por el receso de vacaciones.“Estamos muy contentos porque la gente sigue casándose, lo mejor de todo es que son personas más adultas, no como en una época de 2014 y 2015 donde se veía chicos muy jóvenes” reflexión.Villalba contó varias anécdotas de su profesión y reveló que “Fui la primera que hice en Formosa matrimonios igualitarios, sucedían cosas, ellos me decían que no podían creer que llegaban a esta instancia después de haber sufrido. Son personas grandes, de más de treinta años”.