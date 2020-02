-En este marco se coincidió en que el FMI es el responsable de la actual crisis económica y social que vive la Argentina y a su vez, no podemos permitir que los empresarios y supermercadistas continúen con ganancias injustificadas-Referentes del Movimiento “Barrios de Pie” de Formosa, Antonio Nievas y Beatriz Galeano, mantuvieron una reunión en la Sede de la Defensoría del Pueblo, con el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, en donde se abordaron distintas temáticas, siendo las más relevantes, las referidas a cubrir y satisfacer las necesidades alimentarias y otras por las que atraviesan grupos familiares vulnerables, que han quedado sin trabajo o están haciendo lo que pueden, luego de un proceso de cuatro años de una política neoliberal que benefició exclusivamente a un grupo reducido de empresas y al sector financiero, siendo que había prometido “pobreza cero” y afirmaron que bajar la inflación era “la cosa más fácil del mundo”. Nada de eso sucedió y lo único cierto es que el Gobierno de Mauricio Macri dejó a nuestro país altamente endeudado, con una inflación descontrolada y con precios de los alimentos y medicamentos que son fijados por los empresarios y laboratorios a su antojo. Es por ello que, ambas partes coordinaron trabajar conjuntamente con otras Áreas del Gobierno Provincial y demás Organizaciones Sociales de manera tal que, el actual Ministro de Desarrollo Social Lic. Daniel Fernando Arroyo, despliegue todos los Programas de Emergencia para enfrentar la crisis económica y social; tanto con la AUH que es un derecho y la Tarjeta Alimentaria que se constituye en un Programa de Emergencia, junto con otros beneficios y ayudas para los sectores más vulnerables. Los Representantes de -Barrios de Pie-, señalaron que vienen llevando adelante un control o fiscalización de los precios de los alimentos y han podido determinar en tal sentido que los productos esenciales que toda familia necesita, son permanentemente remarcados y, por otra parte, los ingresos de quienes poseen un trabajo siguen por ahora siendo los mismos.El Defensor del Pueblo denunció que, el 80% de los beneficiarios de la AUH, “están endeudados y que en el caso de las Tarjetas Alimentarias son una ayuda muy importante del actual Gobierno Nacional y que no permitiremos que ningún banco ni financiera afecte ninguna parte de ese dinero, que está destinado a la compra exclusivamente de alimentos y pidió que cualquier persona que tenga inconvenientes al respecto, concurra a nuestra Sede Institucional o se contacte a nuestras líneas telefónicas 0370 - 4436379 - 4436320 – 0800 444 1770 y/o vía correo electrónico denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar. Ambas partes coincidieron en que no puede haber hambre en Argentina y para ello, “las empresas alimentarias, los hipermercados y supermercados, deben ser sancionados severamente frente a las remarcaciones de precios de los alimentos básicos, como también los laboratorios no pueden fijar libremente los valores de los medicamentos y por ello se confía en que desde el Estado Nacional, se están tomando las medidas que corresponden”; de esta manera, también se debe hacer un seguimiento nutricional de los niños y trabajar además en las zonas rurales, sin que nadie quede excluido de todas las políticas emergenciales que se están implementando en la actualidad. Por último, se coincidió en que el FMI es responsable de la crisis de la deuda Argentina, habiendo realizado el préstamo más grande de su historia al Gobierno de Cambiemos, que nunca se utilizó para el sector productivo del país, sino para pagar más deuda y para financiar la fuga de capitales. Todo ello, se tradujo en indicadores de indigencia, pobreza, desocupación, destrucción del sector productivo, de las PyMEs, de los cuales, únicamente se puede salir con un Estado Nacional y Provincial presentes, como existen en la actualidad y por ello, Gialluca rechazó que los empresarios argentinos como Cristiano Ratazzi, “afirmen que el Gobierno de Mauricio Macri haya sido una buena cosa para la Argentina y que entre ellas nos haya colocado en una situación de normalidad”; porque aquí, nos damos cuenta de que quienes siempre ganaron y lo siguen haciendo, “son los que se oponen a relegar algo de sus beneficios y ser solidarios con los que actualmente deben hacer malabares para poder vivir dignamente”.