Daldovo: “La deuda externa es un tremendo problema que tenemos los argentinos”

La diputada nacional del Frente de Todos (FdT)-Formosa Nelly Daldovo advirtió que tras la gestión del expresidente Mauricio Macri “el país está arrasado” y subrayó que desde el Gobierno Nacional “se está haciendo un esfuerzo descomunal por no caer en default”.En un primer término indicó que “por ahora no tenemos un llamado a sesión para tratar el tema, más que el 1° de marzo, que es donde va el Presidente a dar su discurso”.“Lo que se sabe con respecto a la deuda es que se fue informando sobre la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, señaló, remarcando que “desde la Cámara creo que hicimos lo que teníamos que hacer, lo cual fue aprobar la ley de sostenibilidad de la deuda en moneda extranjera”.Esta norma, a su entender, constituye “una herramienta para el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la Nación, haga lo posible para no caer en default”.“Intención de pagar se tiene, es decir, el tema es que no hay plata para hacerlo”, manifestó la legisladora, quien categórica aseveró que “el FMI es co-responsable de esta tremenda deuda que tenemos los argentinos, que fue contraída por el señor Macri”.Advirtió en ese sentido que “el país está arrasado”, recalcando que “la deuda externa es un tremendo problema que tenemos los argentinos y desde el Gobierno Nacional se está haciendo un esfuerzo descomunal por no caer en default”.PJ NacionalAsimismo, Daldovo fue consultada sobre la reunión prevista para este miércoles 19 del Consejo Nacional del Partido Justicialista Nacional en la sede de Matheu 130, donde se estima se pondrá la fecha del próximo congreso partidario y definir las fechas de las elecciones.Cabe señalar que el gobernador formoseño Gildo Insfrán es el presidente de dicho congreso nacional.En ese marco, condenó los intentos de los medios de comunicación monopólicos, que buscan de crear divisiones en el seno del FdT. “Tratan de romper la unidad, nada de lo que se haga les gusta, tanto a la oposición como a los medios. Tanto y tanto que hace el doctor Insfrán por toda la gente, las instituciones y las obras”, reprochó.Hizo notar “cómo contuvo y sostuvo (Insfrán) a la provincia de Formosa durante estos últimos cuatro años de desastre, pero a la oposición tanto provincial como nacional y a los medios concentrados nada les va a gustar porque en su estructura política nunca van a estar de acuerdo y le van a buscar la vuelta para que caigamos en tratar esos temas que ellos quieren instalar”.“En algunos casos, en los medios hegemónicos, ya están instalados porque son co-partícipes de la oposición”, rechazó.Tajante, puso de relieve que “les molesta la gestión de Insfrán y que no pueden dominarlo y tratan de descalificar toda esa acción de un gobernador que evidentemente tiene una claridad de pensamiento y de trabajo. Tiene un equipo de Gobierno y los votos de la gente. Esa hora de que se sepa que Insfrán está donde está por todo lo que hizo, hace y puede seguir haciendo y además tiene los votos del pueblo. A Insfrán lo votamos”, finalizó.