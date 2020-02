Samaniego: "La 47° apertura de sesiones debe ser una fiesta de la democracia"

El diputado provincial, Agustín Samaniego, aseguró que la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura de Formosa que se realizará este domingo 1 de marzo, "Será una fiesta de la democracia", y que el discurso del gobernador Gildo Insfrán debe ser analizado, leído y profundizado, ya que se convierte en un documento de formación doctrinaria, de lectura y relectura.En este sentido, agregó que "A pesar de los momentos difíciles que vivimos miramos al futuro con optimismo, fe y esperanza fundada en el proyecto del Modelo Formoseño, y, sobre todo una confianza plena en que existe una persona como el gobernador Gildo Insfrán que lleva las riendas de nuestra provincia y nos va llevar, como siempre, a buen puerto".Sobre el discurso del primer mandatario, dijo que "Siempre hay expectativas positivas, por el hecho de que el discurso del gobernador se convierte en un instrumento de análisis de la situación nacional, del contexto internacional; el mundo está convulsionado por diversos temas y eso golpea de manera directa e indirecta a la Argentina. También haciendo un balance de lo que ha hecho en todo este tiempo el Modelo Formoseño".Referenció Samaniego, que los diputados actúan de intermediarios, ya que el verdadero receptor del mensaje del gobernador es el pueblo, "donde el gobernador -de acuerdo a lo que marca nuestra constitución- rinde cuentas acerca de lo que ha hecho en el año anterior", continuó.Hizo hincapié en que el gobierno de Mauricio Macri endeudó en dólares al país, como consecuencia de ello varias provincias argentinas hoy padecen la deuda en esa moneda; en ese punto, resaltó que éste no es el caso de Formosa, “Por una decisión del gobernador, en el año 2010 la deuda con nación fue cancelada. Tenemos un superávit financiero que este año va cumplir 18 años”.Recalcó que, “Esa fue la herramienta para lograr el desarrollo económico, humano y social. Esa prolijidad en el manejo de los recursos públicos no se hizo con ajustes, el ajuste no es una palabra que se utiliza en Formosa porque se fue haciendo escuelas, caminos, hospitales, aún en los momentos más difíciles que vivimos en estos últimos 4 años”.DeudaExplicó el diputado, que un condicionante para solucionar el grave problema que nos han dejado es la deuda monstruosa que quedó en el país, "El Gobierno Nacional está en gran parte abocado a solucionar la deuda, por eso los anuncios se hacen esperar, ya que este gobierno no va actuar con irresponsabilidad".En este punto, puso en relieve las políticas de estado que ya se están implementando, como el programa Remediar -con el cual se distribuirán medicamentos gratuitos en todo el país- y la Tarjeta Alimentaria, "Con Tarjeta Alimentaria se garantiza al pueblo los alimentos básicos, porque por más que el gobierno anterior quiera ocultarlo, es uno de los máximos problemas, el hambre en Argentina".FormosaPor su parte, Samaniego resaltó que en Formosa existe una política de contención social y alimentaria, "El gobernador no solo se quedó en el diagnóstico, sino que como gestor de gobierno él empezó a tomar medidas"."Recordemos hace cuántos años ya, él tomó la medida de la Copa de Leche, de aumentar el presupuesto para los comedores, el Plan Nutrir -que hoy llega a cerca de 18 mil familias- ayudando a los productores del Paippa, reforzó las cajas alimentarias para los pueblos originarios; él sabía que uno de los problemas más grandes iba a ser el alimento, porque el gobierno de Mauricio Macri y sus cómplices, han logrado triplicar el valor de los alimentos, entonces el Gobierno de Formosa hizo una red de contención social y fundamentalmente alimentaria, de manera solidaria", cerró.