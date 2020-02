Mayans: “Usaron la plata de la deuda para pagar usura, no para viviendas, escuelas ni hospitales”.

El senador nacional por Formosa, José Mayans, se refirió a la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri y de qué modo el nuevo modelo de país planea hacerle frente.“El desafío nuestro es transformar una política de alta especulación a una de producción y trabajo, que es lo que estuvo diciendo en todos sus mensajes el Gobernador de la provincia”, afirmó.Y siguió: “Yo se lo dije al presidente del Banco Central es imposible sostener un esquema de endeudamiento como el que estamos teniendo, que prácticamente alcanza el PBI, porque hubo una caída brutal del PBI y obvio el aumento de más de seis mil millones de dólares en la deuda”.También habló sobre el sistema previsional y dijo que para entenderlo hay que tener en cuenta tres cuestiones: “Los aportes que cayeron porque el empleo se fue de seis a once y medio, doce puntos, entonces hay menos gente que aporta; la caída de la economía que influye en ese 40% de aporte que hace el sistema previsional del sistema impositivo; y el pésimo manejo del fondo de garantía sustentable, de 67 mil millones de dólares quedó en 32 mil millones porque metieron a la maquina financiera también el fondo de los jubilados”.En ese sentido, el legislador explicó: “Estamos hablando de ocho millones de jubilados y pensionados y en total de 18 millones de beneficiarios del ANSES. Mientras estuvimos en el gobierno nunca el sistema previsional dio déficit, porque el fondo de garantía sustentable está orientado al sistema laboral, o sea a producir más empleo y cuanto más empleo se produce mejoran las condiciones”.Pero, en términos de Mayans, esa relación se deterioró a medida que avanzó el ex gobierno nacional hasta llegar a un sistema que es “absolutamente deficitario y vulnerable”.“Inclusive en la última parte, Macri saca un decreto para que el ANSES compre la deuda, porque estamos en 344 mil millones de dólares, dibujó 20 mil millones entre los entes públicos para bajar el nivel del endeudamiento para no superar el 100% del PBI. Entonces dijeron que bajaron la deuda pero lo que hicieron fue pasar a los bancos, al Nación, Central y al ANSES esa parte de la deuda y dijeron que bajaron veinte mil millones, como si fuera mérito eso”, argumentó.Y aclaró que “lo de la reparación histórica fue una mentira” y ahora “se rasgan las vestiduras hablando del sistema previsional cuando lo dejaron quebrado”.Por otro lado, Mayans sostuvo que el cambio de la política del gobierno consiste en entender, en primer lugar, que “Argentina es un país que tiene todas las posibilidades de ser una potencia económica, en producción, en trabajo”.Y aseguró que “Alberto y Cristina trabajan juntos” y que “el presidente dice que valora tener una persona de mucha experiencia al lado, que fue dos periodos presidenta de la nación, diputada nacional, senadora”.“Primero está la Patria, acá hay gente que sufre las consecuencias de un gobierno desastroso, en la pobreza, la indigencia, en las enfermedades que hay que cubrir y yo creo que primero está eso ante cualquier tema, porque son hermanos nuestros y la emergencia está ahí, desde que tenemos 40% de pobreza y sin una vía digna por la imposibilidad de llevar sustentos básicos a su familia”, indicó.Y agregó: “Acá hay un giro de 180 grados en las políticas públicas del gobierno y este trabajo que está haciendo el equipo de economía de decir, este es el endeudamiento que tomaron y esto es lo que vieron. No hay indicativo económico que diga que la Argentina podía pagar un crédito de 57 mil millones de dólares en cuatro años y este año tenemos vencimiento por más 60 mil millones, fuera de toda posibilidad de pagos”.Además, Mayans destacó que el país estaba casi en default después de las PASO y que el ex ministro de economía habló de “reperfilamiento de deuda” pero “fue un invento, corrieron todos los compromisos hasta después de las elecciones y hay algunos medios cómplices de todo esto y ahora le piden al gobierno que tenga la varita mágica”.“O algunos como el diputado Negri que sale a dar lecciones de economía. Yo soy el presidente de la comisión de control de deuda y nosotros hemos enviado a todos los legisladores tanto diputados como senadores, toda la información de la deuda y hemos advertido en cada sesión del desastre que estaban haciendo con el tema del endeudamiento público y eso está certificado, tenemos el detalle del compromiso que tomaron y dejó a la Argentina postrada”, desarrolló el legislador.Y aseveró: “El gobierno tiene un plan pero lo primero es parar la caída, veníamos de una caída catastrófica. Esa plata que usaron fue para pagar usura no para vivienda, escuelas ni hospitales ni nada de eso. El Gobernador en cada mensaje que dio, siempre le dijeron muy duro, pero era la realidad de lo que estaba pasando en el país”.Por último, respecto a las sesiones del Congreso del año pasado, el senador recordó que “Macri decidió manejarse por DNU” y que en 2019, “haciendo todo el esfuerzo sesionamos ocho, nueve veces”.“Vamos por la quinta sesión extraordinaria y la próxima la hacemos el próximo viernes, en dos meses estamos equiparando la gestión que hizo el parlamento en todo un año, porque la visión de ellos era anular el parlamento por el tema del FMI y el fondo de sojas que eliminaron arbitrariamente e incumpliendo el pacto fiscal que tuvimos”, manifestó.