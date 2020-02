Mayans: “Es importante que la Ley salga por unanimidad”

El jefe del bloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, destacó esta noche el respaldo obtenido en el recinto del Senado, con “una mayoría calificada”, por el proyecto de ley Reestructuración de Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida Bajo Ley Extranjera, que significa un claro apoyo político a las gestiones del gobierno nacional para resolver la cuestión de la deuda pública argentina.“Es positivo que la oposición haya decidido acompañar el dictamen, que se traduce en una mayoría calificada en el recinto”, reconoció Mayans. Apuntó, además, que, desde el oficialismo, se aspira “a que tengamos una renegociación de la deuda argentina en condiciones dignas, para que podamos buscar políticas de crecimiento, de empleo, bajar la pobreza, la indigencia, y lograr una Argentina distinta”.“Perón decía que el capitalismo es un sistema frío, especulador, explotador sin Dios y sin patria. Eso es lo que gobierna el mundo hoy y tiene sumido en la pobreza a millones de personas: unos pocos son inmensamente ricos y muchos millones son inmensamente pobres”, sostuvo Mayans, al cierre del debate realizado hoy en la Cámara Alta.En ese sentido, señaló que el país atraviesa “un momento muy difícil” y sobre todo los sectores de la población más postergados. “Que el 40 por ciento de nuestros hermanos viva en la pobreza, y muchos de ellos en la indigencia, habla del problema que tenemos”, reflexionó el senador por la provincia de Formosa. Y contó que, en el contexto referido, “hay mucha desesperanza porque esta situación es verdaderamente agobiante”.Recordó que “la deuda bruta de la República Argentina es de 323 mil millones de dólares”, según datos de la comisión bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa y de la Secretaría de Finanzas de la Nación. Y reseñó que, por el nivel de endeudamiento heredado, “la Argentina no está en condiciones de cumplir con todos sus compromisos. Este año solamente hay un vencimiento por 60 mil millones de dólares. Mientras que el próximo año vencen otros 60 ó 70 mil millones de dólares”.En ese momento, “el presidente (de los Estados Unidos, Donald) Trump decidió acompañar a Macri con 57 mil millones de dólares, y el problema es que esos millones no fueron para la reactivación económica, fueron para la bicicleta o la timba financiera”, consignó.El formoseño recordó que, cuando se produjo la crisis del 2001, “la deuda pasaba el 100 por ciento del PBI” y que, en 2015, Macri recibió un país con un PBI por encima de 600 mil millones de dólares”. En cambio, Alberto Fernández llegó al gobierno con un Producto Interno Bruto de “prácticamente 400 mil millones, se perdieron 200 mil millones”, aclaró.También, reseñó que el mismo Macri había reconocido, en un video difundido días atrás, que si el país se seguía endeudando “nos íbamos a ir a la mierda y nos fuimos a la mierda. Yo no tengo la culpa, yo solo era el presidente de la república, dice ahora”, ironizó el presidente de la bancada peronista.Resumió que la dolarización de las tarifas, la devaluación, las altas tasas de interés bancario y la especulación financiera, conformaron un combo que arrasó con una cantidad importante de pymes, generó desempleo y amplió la pobreza. También, indicó que otro problema consecuencias de las políticas aplicadas por el macrismo es que varias provincias “se endeudaron con un dólar a 16 pesos”, pero ahora esa suma se multiplicó por 4.Para finalizar Mayans habló que esa situación fue corregida por la población al decidir un cambio de gobierno. “Hemos pasado por una etapa en el país a la que el pueblo argentino definió como un fracasó y que las pruebas están a la vista”.