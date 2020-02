Juárez profundiza su atención a los vecinos propiciando el fortalecimiento comunitario

Carlos Patón, Secretario General de la Municipalidad de Ingeniero Juárez, indicó que el municipio profundiza la asistencia y los servicios que presta a los vecinos de la ciudad con operativos a través de los que se fortalece la atención de varios organismos provinciales y locales en un barrio particular, para que acercar las soluciones integrales y avanzar en los desafíos propios de cada zona de la ciudad. Igualmente, explicó que esto puede darse gracias al apoyo permanente del Gobierno de la Provincia. Asimismo recordó que el objetivo principal del intendente de esa localidad, Rafael Nacif en este su gobierno, es el de procurar trabajar para que los juarenses vivan en una ciudad cada vez más inclusiva, limpia y ordenada, teniendo siempre como eje alentar la participación y fortalecimiento comunitario.“El municipio en esta ratificación de la gestión de Rafael Nacif, tiene como principal objetivo, llegar a la comunidad, con acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos, y por todo esto, diseñamos operativos inspirados en el “Plan de Desarrollo Integral Por Nuestra Gente Todo”, pero lo aplicamos en la ciudad de Juárez”, detalló Patón.“A nivel municipal, enviamos invitaciones a todas las instituciones locales a sumarse, por suerte mostraron mucho interés y se sumaron todas las instituciones que trabajan en el territorio, tales como el SENASA, Parques Nacionales, Vialidad Provincial, Hospital, INTA, ministerio de Desarrollo Humano en la llegada a los barrios. Estos operativos consisten en ir y trabajar en barrios que están juntos. El primer operativo se hizo en un barrio en Ingeniero Juárez que como sabrán es una localidad pluricultural. Tenemos comunidades wichi, criollos, Qom, y entonces el primer operativo fue en un barrio netamente criollo, el barrio Caracolito, el Juan Manuel de Rosas, el 21 de julio; donde se hicieron operativos de desmalezamiento, perfilado de calles, arreglo del sistema de alumbrado público. Se atendió el tema de los terrenos fiscales, otros relacionados como como sacar el carnet de conducir, cursos de tránsito, de Seguridad Vial, de Seguridad Pública, Inspección de comercio. Las instituciones como el hospital hicieron fumigaciones de casas por el tema del dengue, como manera de prevención, vialidad ayudó con el perfilado de calles”, dijo“El segundo operativo fue en una comunidad wichi estuvieron en los barrios Obrero, Alberdi, Belgrano y Curtiembre, con la misma modalidad”, agregó.“También, hubo desparasitación de mascotas, fueron operativos completos, en los que nos ocupamos de esos barrios, a los cuales dejamos como nuevos”, comentó.“Estamos tomando una modalidad de trabajo en la que nuestro equipo realiza un relevamiento de los barrios, y de acuerdo a las necesidades que vamos detectando vamos actuando. Lógicamente tenemos por un lado los vecinos donde hicimos los operativos que están muy contentos y tuvo una buena repercusión, y por otro lado los vecinos donde todavía no realizamos los operativos y nos piden que vayamos, entonces, estos son indicios que nos indican que estamos en el buen camino, porque si nos piden que vayamos es señal de que estamos haciendo las cosas bien”, aportó.“Y, aun así, en ese contexto, todos los días seguimos trabajando con la municipalidad, haciendo la limpieza, trabajando con el perfilado de calles, en las inspecciones cotidianas”, aclaró.“Esta metodología de trabajo, va a seguir estos cuatro años que tiene de mandato el intendente Rafael Nacif, por que el intendente tiene una característica muy particular y es que le gusta mucho el contacto con la gente, el tener un contacto directo. El próximo operativo va a ser luego de los corsos, todavía no definimos fecha porque tenemos que sentarnos con todas las instituciones y ver bien el cronograma de acciones”, detalló.“Ahora vamos a tener los corsos Color de ingeniero Juárez y quiero recordar que son los corsos pluriculturales, son los únicos corsos pluriculturales de la provincia. Se trata así, de un gran evento para el pueblo, y los estamos preparando, trabajando en ello, para que la comunidad lo disfrute sanamente”, finalizó.