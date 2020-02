García: “Las políticas Públicas con Perspectiva de Género, están articuladas en el modelo formoseño”

Recientemente se realizó en la facultad de Arquitectura de la UNNE, en la ciudad de Resistencia el encuentro “Argentina Armónica NEA”, organizado por la Jefatura de Gabinete de Nación, del que la licenciada Angélica García, titular de la Secretaria de la Mujer participó como parte de la delegación del Gobierno de la Provincia, compartiendo el espacio junto a funcionarios de Misiones, Chaco y Corrientes.Así, la licenciada García, en su ponencia que expuso sobre “La Autonomía y Desarrollo Económico de las Mujeres”, y desde allí, explicó que la función de abordar el Mundo del Trabajo, nos plantea la necesidad de poner en valor lo realizado a través del Modelo Formoseño”. A lo que agregó, que la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género en nuestra provincia se efectiviza a través de un Plan de Acción que tienen tres ejes de actuación estratégica, que son el fortalecimiento social y político de las mujeres, el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y la autonomía y desarrollo económico de las mismas”.“Cuando hablamos de Autonomía Económica nos referimos a que el bienestar de las mujeres dependerá de hasta qué punto ella pueda generar ingresos propios y controlar su uso, y tener además el control sobre el tiempo dedicado al trabajo tanto dentro como fuera del hogar. Este concepto, de autonomía económica fue propuesto por la CEPAL (Comisión Económica de América Latina y el Caribe) de Naciones Unidas como uno de los tres pilares cruciales para la vida plena de las mujeres, junto con la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones para lograr la igualdad de género”, especificó la licenciada.En ese orden de cosas, Angelica, agregó que la provincia de Formosa por decisión política del Gobernador Dr Gildo Insfrán, cuenta con un Modelo Formoseño planificado con perspectiva de género, de inclusión, integral e integrado social y solidario, que efectiviza el tercer eje a través de la constitución de promoción de capacitaciones constantes de las mujeres con el objeto de diversificar la oferta de formación para ellas y ampliar sus posibilidades de inserción laboral a partir de la incorporación de saberes y competencias no tradicionales en oficios donde la participación femenina es escasa o nula”.Asimismo la licenciada García dio detalles en ese orden de cosas, de la aplicación del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario y agropecuaria, como herramienta estratégica e integral para abordar la situación productiva, laboral, y social de los pequeños y pequeñas productores, y productoras, que permite empoderar a las mujeres rurales y a las comunidades aborígenes respetando su cultura ancestral y fortaleciendo su potencial, sus derechos, capacitándolas para la comercialización de la producción, ya que la mujer no solamente trabaja la tierra, sino que además administra los frutos de su esfuerzo.Igualmente explicó que Fontex, es también una herramienta de desarrollo productivo industrial del sector textil que permite la puesta en marcha de una red de talleres de confección de indumentaria conformada por mujeres en unidades productivas.En ese contexto la licenciada García tuvo una exposición amplia en la que evidenció también, como hasta ahora, el Gobierno de la Provincia trabaja teniendo en cuenta la importancia del fortalecimiento de políticas públicas inclusivas. Tal es así, que sostuvo, como conclusión; que a partir de lo mencionado se destaca la decisión política del Gobierno Provincial de incluir las cuestiones de género en el modelo formoseño, y en la agenda del desarrollo provincial, que ha permitido considerar la igualdad y equidad entre mujeres y varones como objeto y estrategia de desarrollo, así como parte fundamental de los derechos humanos, entendiendo que no puede haber desarrollo sostenible sin equidad de género.Esta decisión, -advirtió-, fue la resultante de la dinámica que adquirió en las políticas publicas las consideraciones del género, la integralidad de los derechos y la concepción de desarrollo humano en el modelo formoseño, que incluye a las mujeres como protagonistas”.“Nos encontramos entonces con el desafío histórico de seguir promoviendo y concretando en todos los sentidos la dignidad y la responsabilidad de la mujer en el proceso de transformación y desarrollo sostenible con equidad de género”, finalizó la titular de la Secretaria de la Mujer.