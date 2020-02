Institutos de Viviendas del NEA y NOA analizaron temas comunes en sede del IPV

En la sede del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), se concretó en la mañana de este viernes una reunión interdisciplinaria de trabajo, con presencia de representantes de los institutos provinciales de viviendas de las zonas: NEA y NOA. El encuentro tuvo como fin abordar temas en común de cara a la nueva administración y la reciente conformación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de la Arquitecta María Eugenia Bielsa.Desde sede del IPV, el Administrador General del Instituto Provincial de la Vivienda de Formosa, Ingeniero Marcelo Ugelli, resaltó alcances de esta reunión que tuvo como propósito compartir experiencias, modalidades de trabajo, y ejes a futuro en materia de desarrollo habitacional y habitad.Además de Ugelli participaron del plenario por la provincia de Catamarca, el Arquitecto Juan Gabriel Orellana; por Santiago del Estero, el CP Eduardo Augusto Di Bois Goitia; por Salta el Ingeniero Raúl Sangari; por el Chaco el Licenciado Diego Arévalo, la Doctora Stella Maris Córdoba de Tucumán; Marcelo Báez de Entre Ríos, y el Ingeniero Pereyra Juan Carlos de Misiones.Al finalizar la presentación del encuentro, el Ingeniero Marcelo Ugelli advirtió los desajustes causados a lo largo de la gestión Macri que dejó de herencia un sistema deprimido en cuanto a la ejecución e implementación de nuevos planes para atender la creciente demanda.“Veníamos de un sistema muy deprimido en la temática de viviendas”. “Ahora todos los argentinos estamos a la espera de que se resuelvan los problemas en el ámbito económico, el tema de la deuda y el presupuesto nacional”, evidenció.No obstante, valoró el ingeniero que actualmente, el nuevo Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat dispone de tres Secretarías y una subsecretaría para trabajar en las distintas temáticas, con un foque que incluye al habitad, a las viviendas, estadísticas y desarrollo de suelo.“Si la Ministra Bielda estructuró de esta manera el Ministerio es porque tiene un ambicioso plan que, en algún momento, cuanto se resuelva lo económico, se pondrá en marcha”. “Nosotros consideramos que este es el ámbito de discusión con las particularidades regionales”, enfatizó el Ingeniero Ugelli recalcando sobre la importancia de este tipo de encuentros inter-regionales.Visión a futuroPor su parte, el Delegado de la zona NOA y Presidente Interventor del IPV de Santiago del Estero, Augusto Do Bois Goitia, comentó que en los diferentes encuentros de los consejos de viviendas provinciales se advirtieron problemáticas comunes; y fortalezas que pueden ser material de intercambio para el desarrollo de los institutos.Explicó que junto con el ingeniero Ugelli se planteó concretar una reunión entre las dos zonas para compartir ideas, proyectos y ejes de políticas en viviendas y habitad. “Por eso convocamos a todos los representantes para debatir estas problemáticas a pesar de la situación económica que es muy complicada”.A pesar de ello, “compartimos ideas y preocupaciones con el Gobierno Nacional actual”, aseguró Augusto Do Bois Goitia, lamentando la desidia de la gestión anterior de Mauricio Macri en materia de habitad.“Fueron años difíciles. No tuvimos ninguna vivienda en los años de la gestión anterior”. “Las inauguradas fueron viviendas de la gestión Cristina Fernández”. “Lo importante ahora es coincidir en ideologías y ejes de políticas habitacionales a futuro”. “Hoy tenemos espacios en Nación y una concepción ideológica afín para plantear nuestros problemas”, agregó el Delegado de la zona NOA.