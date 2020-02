Insfrán coincide con la implementación de una política de seguridad federal

El gobernador Gildo Insfran coincidió con el criterio nacional de implermentar una política de seguridad de carácter federal en el marco de la Primera Reunión del Consejo Nacional de Seguridad que se llevó a cabo este jueves en la ciudad de San Miguel de Tucumán.De ese modo, el mandatario se sumó a lo expuesto en la ocasión por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien ofreció las garantías de que desde la gestión del presidente Alberto Fernández la política del área del área a su cargo será federal al tiempo que cuestionó los shows punitivos para enfrentar el tráfico de drogas ilegales y adelantó que "se profundizarán los diagnósticos sobre redes criminales" que operen en el territorio.También avaló la demanda de que se ponga fin al pensamiento macrista se modo tal que se deje de demonizar al prójimo para que sea posible la reconstrucción del vínculo entre el Estado y la sociedad.En esta primera reunión del consejo creado por iniciativa presidencial quedó claro que la política criminal del país no puede seguir dependiendo ni aferrada a recetas foráneas por lo que hubo críticas fuertes para lo que se dio en llamar el “porteñocentrismo” de la gestión de Mauricio Macri.Sobre todo, se objetó el convencimiento de los responsables del área en tiempos de Cambiemos de la idea acerca de la existencia de fantasmagóricos enemigos internos razón por la cual la ministra Friederich demando el desmantelamiento de esa legitimación que ha llevado a hacer uso abusivo de la fuerza.También hubo coincidencia cuando se propuso dejar de demonizar al prójimo para que sea posible la reconstrucción del vínculo entre el Estado y la sociedad.Durante la reunión a la que asistió Insfrán se anunció la decisión nacional de optimizar el control de los puntos fronterizos bajo un paradigma que revierta la demonización y criminalización de las fronteras" porque, según lo explicó la ministra Friederich , “ lejos de una fuente de amenaza y delito, en una era en la que crecen muros y distanciamientos, estamos seguros que éstas son espacios de integración, circulación y solidaridad”.En su exposición, la titular de Seguridad prometió una gestión con "perspectiva de género", que evite "la criminalización de grupos sociales" (entre ellos el colectivo trans y LGTBIQ), y cuide la salud y seguridad de los miembros de las fuerzas y sus familias.Frederic advirtió, asimismo, que "no es el show punitivo el que permitirá enfrentar el tráfico de drogas ilegales" y dijo que esa situación fue "una forma de persecución que no redujo el problema, sino que lo agravó".En ese sentido, anunció que se "fortalecerá la política criminal tendiente a cuidar a quienes consumen", y adelantó que se creará un área dependiente de Jefatura de Gabinete para tratar las problemáticas de adicciones.En el encuentro de Tucumán el Ministerio de Seguridad firmó con las carteras de Justicia y Ambiente, ambos responsables, respectivamente, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Administración de Parques Nacionales, un convenio para el abordaje de la situación de los mapuches en la Patagonia y otros para incrementar la cooperación entre Nación y las provincias.La cartera a cargo de Frederic también rubricó acuerdos sobre diferentes temáticas vinculadas a la seguridad con la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Tucumán, Salta, San Juan, La Rioja, provincia de Buenos Aires, Chubut y Santa Fe.