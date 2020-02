Capitales alternas: “Es una ocasión para que se vea todo lo que se hizo desde el Modelo Formoseño”, dijo Samaniego

El diputado provincial por el Partido Justicialista, Agustín Samaniego se refirió al proyecto del gobierno nacional enviado por el presidente Alberto Fernández que propone contar con 24 ciudades alternas para que el Gabinete visite -cada 30 días- en los próximos años y de esa manera contar con la totalidad de los ministros en distintos puntos del interior del país; y que Formosa es parte de ese itinerario.Expresó que la propuesta tiene una mirada federal, “se trata de un Gobierno Nacional que tiene predisposición de pensar en todas las provincias” y especialmente para Formosa, luego de cuatro años de discriminación por parte de Macri, es nuevamente tener “a un presidente atento a lo que le sucede a los formoseños”.En tal sentido, para graficar la atención que vuelve a tener la provincia por parte de la Nación hay que remontarse a la presidencia de Néstor Kirchner Formosa, quien firmó el Acta de Reparación Histórica en el año 2003 y permitió un desarrollo exponencial en infraestructura en todos los ámbitos, “por lo que esta es una grata noticia”.Afirmando que el proyecto de itinerario del Gabinete de ministros pondrá el foco “en las necesidades de cada ciudad para de esa manera trabajar los funcionarios provinciales junto a los nacionales en vías de resolver los problemas de la comunidad”, más allá dijo de las gestiones del gobernador Insfrán con cada uno de los funcionarios nacionales.Continuó diciendo que hoy el presidente “está tratando de solucionar los problemas gravísimos que dejó Macri”, que afectan a todos los argentinos, y que Formosa no está exenta del proceso inflacionario, los aumentos de los servicios públicos de manera exponencial, “el Gobierno de la provincia pudo hacer frente con fondos genuinos muchos de los inconvenientes, por lo tanto eso nos va a permitir aprovechar mejor la reactivación económica que estamos convencidos va a suceder”.Seguidamente, detalló que la provincia, cuenta con cuentas públicas ordenadas, con equilibrio fiscal y que en oportunidad a futuro de poder tener la visita del presidente Fernández como parte del recorrido por distintas ciudades de la argentina “será una ocasión para que se vea lo que se hizo desde el Modelo Formoseño, sin arrogancia ni soberbia , ese modelo permitió el desarrollo social en el ámbito de la salud pública, la educación, redes de fibra óptica, infraestructura en lugares donde antes no había”, reconfirmando que es gracias sobre todo al manejo responsable y prolijo del gobernador Gildo Insfrán.Reiterando su opinión acerca de que a partir del 10 de diciembre de 2019, “se inició un camino difícil, un camino arduo que debemos transitar, pero convencidos de que vamos a mejorar”, teniendo plena confianza en el liderazgo del Jefe de Estado, Alberto Fernández."El responsable de la deuda externa es Macri"En otro orden de tema, el miércoles en el Congreso de la Nación, el ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso los alcances de la Ley de deuda pública externa ante la totalidad de diputados nacionales.Samaniego, apuntó especialmente a la oposición (UCR- Cambiemos), quienes “tenían una postura de jueces o fiscales criticando cómo está llevando adelante la Argentina un problema que ellos han dejado”.Refiriéndose específicamente al ex presidente Macri, por quien dijo el legislador: “Dejó una situación muy compleja, muy difícil, ha dejado una deuda extraordinaria que tomó de manera absolutamente irresponsable que hoy es insostenible" y quién “es el único responsable del desastre que se ha producido con la deuda pública externa argentina, reconocido por el mismo"."Macri tiene aliados, tiene cómplices, son a nivel nacional la UCR Cambiemos y que en Formosa también tiene a sus seguidores quienes sabiendo el desastre que ha dejado, todavía lo siguen defendiendo", concluyó.