Informó la Defensoría que Anses no podrá exigir el certificado de alumno regular para el cobro de ayuda escolar

A través de una Resolución publicada el lunes 10 del corriente mes y años en el Boletín Oficial, las asignaciones se pagarán a las familias con hijos de entre 4 y 17 años al comienzo del ciclo lectivo. Así, el Gobierno Nacional de Alberto Fernandez, flexibilizó los trámites para el cobro de la ayuda escolar anual que cobran cada año, con el inicio del ciclo lectivo, donde la Anses estableció que no será necesaria la presentación del certificado de escolaridad al 31 de diciembre de 2019, uno de los requisitos que se habían determinado el año pasado para el cobro de estas asignaciones a lo largo de 2020. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el cambio se realizó por el “contexto económico y social de emergencia” y ante el inminente inicio del ciclo lectivo. La asignación por ayuda escolar anual consiste en el pago de una suma de dinero que se hace efectiva en el mes de marzo de cada año. Se abona por cada hijo -de entre 4 a 17 años- que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza básica y polimodal o bien, cualquiera sea su edad, si concurre a establecimientos oficiales o privados de educación diferencial. Según datos de Anses, esta asignación es percibida por unos 6,3 millones de beneficiarios. Este número incluye también a menores de entre 45 días y cuatro años que también pueden acceder en el caso de que presenten el certificado correspondiente. El monto de la asignación y el tope de ingresos familiares a partir de los cuales se puede cobrar aún no fueron anunciados. El año pasado se había establecido que debía presentarse el certificado que acredite la condición de alumno regular del establecimiento educativo hasta el 31 de diciembre de cada año, pero ahora ese requisito fue eliminado. El Gobierno Nacional justificó esta decisión como parte de la declaración -a través de la Ley Nº 27.541- de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, debido a la situación que afronta el país. Se advirtió que, “la falta de presentación de los certificados escolares al 31 de diciembre de 2019 no se encuentra necesariamente ligada a trayectorias escolares discontinuas; por lo tanto, es menester continuar profundizando el trabajo articulado con los distintos organismos y ministerios para realizar acciones conjuntas que tiendan a resolver las barreras para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder y sostener el derecho a la Seguridad Social”.